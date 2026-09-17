AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crimes em Viana

Quatro são presos e 3 ficam foragidos em nova fase da Operação Bethânia

Ação coordenada pelo Gaeco, do MPES, mira organização criminosa investigada desde 2024 que atuava com tráfico, homicídios, armas e lavagem de dinheiro em Viana

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 13:34

Camila Leão

Camila Leão

Publicado em 

17 set 2026 às 13:34

Quatro pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (17) em uma nova fase da Operação Bethânia, liderada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Segundo o órgão, os alvos são integrantes de uma organização criminosa que atuaria na região de Viana, na Grande Vitória, com envolvimento em homicídios, tráfico de drogas, posse de armas e lavagem de dinheiro


A investigação começou em 2024 e, ao longo das apurações, nove pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. Destas, seis estão sob custódia. Dois denunciados já estavam presos por outros crimes e receberam novas ordens de prisão preventiva. Outros três não foram localizados e são considerados foragidos.


A nova fase foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), que cumpriu mandados de prisão preventiva nesta quinta-feira.

Nova fase da Operação Bethânia, liderada pelo MPES, cumpre mandados contra organização criminosa envolvida em homicídios, tráfico e lavagem de dinheiro.
Nova fase da Operação Bethânia, liderada pelo MPES, cumpre mandados contra organização criminosa envolvida em homicídios, tráfico e lavagem de dinheiro. Divulgação/MPES


Linha do tempo da Operação Bethânia


Nos últimos dois anos, foram realizadas fases da operação a partir da análise de celulares, documentos e depoimentos. Para entender a evolução da investigação até as prisões desta quinta-feira, confira os principais marcos da força-tarefa nos últimos dois anos: 


  • Setembro de 2024: O Ministério Público iniciou o mapeamento da facção com atuação em Viana. Na primeira fase, foram cumpridos mandados em Viana e Cariacica, com o objetivo de atingir integrantes apontados como lideranças do grupo.


  • Dezembro de 2024: A análise de materiais apreendidos durante as primeiras ações levou o MPES a aprofundar as investigações sobre os crimes atribuídos à organização. Novos mandados de busca e apreensão foram cumpridos.



  • Setembro de 2026: Após a conclusão das investigações, o MPES denunciou nove pessoas à Justiça. A denúncia foi recebida e a Justiça decretou a prisão preventiva dos denunciados.


O nome da Operação Bethânia faz referência ao bairro Morada de Bethânia, em Viana, onde a investigação teve início.


Segundo o MPES, a ação penal será tornada pública após o cumprimento de todas as medidas cautelares. A medida, conforme o órgão, tem o objetivo de não comprometer as diligências relacionadas aos três denunciados que ainda estão foragidos.


*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob edição de Wanessa Scardua.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viana MPES Gaeco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sabatina com Rose de Freitas, candidata ao Senado pelo MDB
Rose declara voto em Caiado e evita escolher entre Lula e Flávio em eventual 2º turno
Um mês após ter renovado o contrato, Memphis perdeu pênalti decisivo para o Corinthians
Memphis gera até multa ao Corinthians em noite sofrida e vê relação com torcida estremecer
A cruzada entre Richarlison e Tottenham: o que o atacante pode fazer para deixar o clube
A cruzada entre Richarlison e Tottenham: o que o atacante pode fazer para deixar o clube

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados