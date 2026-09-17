Quatro são presos e 3 ficam foragidos em nova fase da Operação Bethânia

Quatro pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (17) em uma nova fase da Operação Bethânia, liderada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Segundo o órgão, os alvos são integrantes de uma organização criminosa que atuaria na região de Viana, na Grande Vitória, com envolvimento em homicídios, tráfico de drogas, posse de armas e lavagem de dinheiro





A investigação começou em 2024 e, ao longo das apurações, nove pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público. Destas, seis estão sob custódia. Dois denunciados já estavam presos por outros crimes e receberam novas ordens de prisão preventiva. Outros três não foram localizados e são considerados foragidos.





A nova fase foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), que cumpriu mandados de prisão preventiva nesta quinta-feira.