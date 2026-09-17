Memphis gera até multa ao Corinthians em noite sofrida e vê relação com torcida estremecer

A relação do atacante Memphis Depay com a torcida do Corinthians estremeceu na noite desta quarta-feira, um mês depois de ele ter o contrato renovado, no dia 18 de agosto, após forte mobilização dos torcedores. Ao perder pênalti no último minuto da derrota por 1 a 0 para o Estudiantes, que eliminou o time alvinegro da Libertadores, foi vaiado e xingado pelo público presente na Neo Química Arena. Após o jogo, não passou na zona mista e gerou uma multa ao clube do Parque São Jorge.