A cruzada entre Richarlison e Tottenham: o que o atacante pode fazer para deixar o clube

A vida de Richarlison no Tottenham não parece que vai melhorar. O jogador buscou uma alternativa para sair do clube na última janela de transferências, porém não obteve sucesso. Mesmo com a liberação do clube do norte de Londres para que o Pombo encontrasse um novo time, as ofertas recebidas e as opções disponíveis, em alguns momentos, não agradaram ao time inglês e, em outros, não foram satisfatórias para o atleta. Com isso, o tempo passou, as opções do atacante se esgotaram e sua única alternativa foi continuar no Tottenham.