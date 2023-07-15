Professor é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Vitória

Um professor de Matemática acabou preso após colocar a mão dentro da saia de uma frentista enquanto estavam em um ônibus do Transcol. André Luiz Ferreira, de 43 anos, estava sentado ao lado da vítima quando cometeu o crime.

André Luiz Ferreira foi autuado e preso por importunação sexual Crédito: Leitor A Gazeta

A frentista, de 38 anos, contou que embarcou no Terminal de São Torquato, em Vila Velha. Quando o coletivo passava pelo Centro de Vitória, sentiu o primeiro toque, mas chegou a pensar que André tentaria roubar a bolsa dela. Porém, em seguida, o professor colocou a mão na fenda da saia dela e tentou tocar as partes íntimas dela.

"Coloquei a mochila no colo, senti uma coisa mexendo nas minhas pernas, imaginei que fosse minha mochila, endireitei e voltei para o celular. Quando vi, o cara enfiou a mão na fenda da minha saia, que era longa, e puxou minha calcinha. Já dei logo um tapão na cara dele " Frentista em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta - X

O homem tentou fugir, mas foi segurado pelos passageiros. A Polícia Militar foi acionada e encontrou André contido pelas testemunhas, na Avenida Princesa Isabel. Ele — que dá aulas para um curso de Administração em uma escola técnica da Grande Vitória — disse ter achado que a vítima havia gostado quando ele passou a mão na perna dela e, por isso, decidiu colocar a mão por baixo da saia.

Polícia Civil informou que o professor foi autuado por importunação sexual e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

O que diz a defesa

No dia em que esta matéria foi publicada, a reportagem tentou localizar a defesa de André e esclareceu textualmente que o espaço seguia disponível para manifestação. No dia 17 de julho, o advogado Leonardo de Andrade Carneiro informou que os fatos serão devidamente esclarecidos junto ao Poder Judiciário e que o processo está em segredo de Justiça.

Ressaltou ainda que André declarou — tanto na delegacia quando na audiência de custódia — que "achou a vítima atraente e se interessou, tendo percebido que ela [frentista] teria correspondido piscando os olhos", e, assim, colocou a mão sobre a perna dela. Ainda segundo a defesa, o professor negou que teria tocado nas partes íntimas da mulher e puxado a calcinha dela.