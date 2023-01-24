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Estava foragido

Professor é preso no ES suspeito de aplicar "golpe das milhas" em Goiás

Hyago Santos, de 27 anos, fugiu após cometer os crimes, mas foi localizado em Viana, segundo a polícia. A prática criminosa consistia em oferecer falsos pacotes de viagens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2023 às 16:56

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 16:56

Professor Hyago Santos é suspeito de aplicar golpe do falso pacote turístico em colegas de Goianésia, Goiás
Professor Hyago Santos é suspeito de aplicar golpe do falso pacote turístico em colegas de Goianésia, Goiás Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um professor de 27 anos – identificado como Hyago Lima Santos – foi preso no Espírito Santo suspeito de aplicar o "golpe das milhas" em colegas de trabalho, causando um prejuízo de R$ 63 mil. Após praticar o crime, ele fugiu da cidade de Goianésia, onde morava no centro de Goiás, mas foi localizado em Viana. Segundo o g1 Goiás, a investigação identificou pelo menos 13 vítimas da prática criminosa, que consistia em oferecer falsos pacotes de viagem.
A delegada de Goianésia que investiga o caso, Alanna Duarte, explicou para o g1 Goiás que o homem utilizou a mesma técnica para enganar todas as vítimas. De acordo com ela, o professor afirmava que possuía acesso a pacotes mais baratos porque utilizava milhas na compra. Porém, no momento seguinte em que emitia um código de reserva, cancelava a compra.
"Hyago oferecia e vendia pacotes e chegava a enviar fotos de códigos de reserva de hotel, só que esses pacotes eram cancelados depois. A vítima ficava com o código de reserva acreditando que estava tudo certo", disse a delegada. 
O crimes ocorreram no início do mês de novembro de 2022, onde várias vítimas procuraram a delegacia para registrar crime de estelionato. Conforme apontou o g1 Goiás, as vítimas compraram pacotes tanto para o exterior quanto para o Nordeste.
Hyago Lima Santos, de 27 anos, se aproveitava da confiança das vítimas para praticar o crime
Hyago Lima Santos, de 27 anos, se aproveitava da confiança das vítimas para praticar o crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil
De acordo com as investigações, Hyago Lima trabalhou como professor de línguas em uma escola de uma das vítimas. Por causa do vínculo de confiança, ofereceu a essa vítima pacotes de viagens, que indicou o serviço para outras pessoas.
O professor, segundo o g1 Goiás, ainda tirava dúvidas e enviava fotos do suposto hotel reservado e dos bilhetes aéreos. 

Atuação de comparsa

A polícia do estado goiano também descobriu que Hyago Lima contava com a ajuda de um comparsa, identificado como Bruno Campos de Oliveira, 37 anos, que ainda não foi localizado. Para o g1 Goiás, a delegada disse que Bruno chegou a ser preso em 2019, em Goianésia, por vender pacotes de viagens falsos e vender grande quantidade de moeda estrangeira, que nunca foram entregue aos clientes. Ele também é investigado por aplicar golpes desde 2017.
Com informações do g1 Goiás

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