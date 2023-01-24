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Perdeu freio

Carro desce ladeira, atinge veículo e 4 ficam feridos em Afonso Cláudio

Um Chevrolet Celta perdeu o freio ao descer uma ladeira e cruzou a ES 165, atingindo um Chevrolet Onix na tarde desta segunda-feira (23)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jan 2023 às 13:44

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 13:44

Motorista perde o freio e atinge carro ao descer ladeira em Afonso Cláudio
Motorista perde o freio e atinge carro ao descer ladeira em Afonso Cláudio Crédito: Leitor| A Gazeta
Um acidente envolvendo dois carros deixou quatro pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (23), no bairro João Valim, município de Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um dos veículos perdeu o freio, desceu uma ladeira e atingiu outro automóvel.
A PM informou que a batida ocorreu por volta de 15h30. Militares apuraram no local que o acidente ocorreu quando um Chevrolet Celta perdeu o freio ao descer uma ladeira e cruzou a ES 165, atingindo um Chevrolet Onix.
O motorista do Onix sofreu ferimentos leves e foi socorrido por populares. Já o condutor e um passageiro do Celta foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e encaminhados ao Hospital São Vicente de Paula, de onde foram transferidos ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Outro passageiro que estava no Celta foi socorrido por uma ambulância municipal e levado para um hospital da região. Segundo a PM, o motorista do carro que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para ocorrência, mas informou que não atuou na ocorrência porque as vítimas já haviam sido atendidas pelo Samu.

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