Carro desce ladeira, atinge veículo e 4 ficam feridos em Afonso Cláudio

Motorista perde o freio e atinge carro ao descer ladeira em Afonso Cláudio Crédito: Leitor| A Gazeta

Um acidente envolvendo dois carros deixou quatro pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (23), no bairro João Valim, município de Afonso Cláudio , Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , um dos veículos perdeu o freio, desceu uma ladeira e atingiu outro automóvel.

A PM informou que a batida ocorreu por volta de 15h30. Militares apuraram no local que o acidente ocorreu quando um Chevrolet Celta perdeu o freio ao descer uma ladeira e cruzou a ES 165, atingindo um Chevrolet Onix.

O motorista do Onix sofreu ferimentos leves e foi socorrido por populares. Já o condutor e um passageiro do Celta foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e encaminhados ao Hospital São Vicente de Paula, de onde foram transferidos ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Outro passageiro que estava no Celta foi socorrido por uma ambulância municipal e levado para um hospital da região. Segundo a PM, o motorista do carro que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).