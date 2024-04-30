Professor bate na boca de aluna após xingamento em escola na Serra

A Patrulha Escolar esteve no local para atender a ocorrência, que foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Serra. Crédito: Hélio Filho/Secom

Um professor de 58 anos bateu na boca de uma aluna de 17 anos durante uma aula em uma escola estadual, localizado no bairro Eldorado, na Serra . A agressão aconteceu nessa segunda-feira (29) quando, segundo o educador, a estudante o xingou após ele pedir que ela e uma amiga guardassem o celular.

A aluna contestou o relato em depoimento para a Polícia Militar, quando explicou ter, na verdade, direcionada a fala a uma amiga, com quem costuma brincar.

Ainda em conversa com a corporação, a adolescente contou que também recebeu um tapa no rosto e um empurrão. A versão da jovem foi confirmada por outros alunos, segundo a polícia. O homem e as adolescentes, acompanhadas pelas mães, foram conduzidos à 3ª Delegacia Regional da Serra após a chegada da Patrulha Escolar.

Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito assinou um termo circunstanciado (TC) por injúria majorada mediante vias de fato, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. Já a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) afirmou acompanhar o caso.