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Dentro da sala de aula

Professor bate na boca de aluna após xingamento em escola na Serra

O educador afirma ter sido ofendido pela estudante, que nega a acusação e diz ter direcionado as palavras a uma amiga, com quem tem o costume de brincar
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 abr 2024 às 16:55

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 16:55

Vitória
A Patrulha Escolar esteve no local para atender a ocorrência, que foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Serra. Crédito: Hélio Filho/Secom
Um professor de 58 anos bateu na boca de uma aluna de 17 anos durante uma aula em uma escola estadual, localizado no bairro Eldorado, na Serra. A agressão aconteceu nessa segunda-feira (29) quando, segundo o educador, a estudante o xingou após ele pedir que ela e uma amiga guardassem o celular.
A aluna contestou o relato em depoimento para a Polícia Militar, quando explicou ter, na verdade, direcionada a fala a uma amiga, com quem costuma brincar. 

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Ainda em conversa com a corporação, a adolescente contou que também recebeu um tapa no rosto e um empurrão. A versão da jovem foi confirmada por outros alunos, segundo a polícia. O homem e as adolescentes, acompanhadas pelas mães, foram conduzidos à 3ª Delegacia Regional da Serra após a chegada da Patrulha Escolar. 
Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito assinou um termo circunstanciado (TC) por injúria majorada mediante vias de fato, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. Já a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) afirmou acompanhar o caso.
"A Superintendência Regional de Educação de Carapina, que faz a gestão das escolas da região, informa que acompanha o caso, junto com a supervisão escolar e a Patrulha Escolar. Todas as medidas administrativas estão sendo tomadas pela superintendência e a escola. A família e o professor foram conduzidos pela PM à delegacia para que as providências jurídicas sejam tomadas", afirmou a pasta. 

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