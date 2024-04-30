Professor bate na boca de aluna após xingamento em escola na Serra

Um professor de 58 anos bateu na boca de uma aluna de 17 anos durante uma aula em uma escola estadual, localizado no bairro Eldorado, na Serra. A agressão aconteceu nessa segunda-feira (29) quando, segundo o educador, a estudante o xingou após ele pedir que ela e uma amiga guardassem o celular.
A aluna contestou o relato em depoimento para a Polícia Militar, quando explicou ter, na verdade, direcionada a fala a uma amiga, com quem costuma brincar.
Ainda em conversa com a corporação, a adolescente contou que também recebeu um tapa no rosto e um empurrão. A versão da jovem foi confirmada por outros alunos, segundo a polícia. O homem e as adolescentes, acompanhadas pelas mães, foram conduzidos à 3ª Delegacia Regional da Serra após a chegada da Patrulha Escolar.
Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito assinou um termo circunstanciado (TC) por injúria majorada mediante vias de fato, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo. Já a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) afirmou acompanhar o caso.
"A Superintendência Regional de Educação de Carapina, que faz a gestão das escolas da região, informa que acompanha o caso, junto com a supervisão escolar e a Patrulha Escolar. Todas as medidas administrativas estão sendo tomadas pela superintendência e a escola. A família e o professor foram conduzidos pela PM à delegacia para que as providências jurídicas sejam tomadas", afirmou a pasta.