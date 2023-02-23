A Avenida Eldes Scherrer Souza, que fica em Laranjeiras, na Serra, foi totalmente interditada por 40 minutos na tarde desta quinta-feira (23) para detonação de uma granada. De acordo com o Departamento de Operações de Trânsito, o bloqueio ocorreu do Terminal de Laranjeiras ao Cartório Etelvina.
Segundo a Polícia Militar, a granada foi apreendida no último dia 12 de fevereiro, no bairro Planalto Serrano, após um criminoso arremessar o objeto contra policiais e o artefato não explodir. O material foi entregue à Delegacia Regional da Serra, que nesta quinta-feira (23) acionou o Batalhão de Missões Especiais (BME) para a detonação do explosivo.
Ainda segundo a PM, visando menor manuseio possível do artefato, a granada foi detonada no canteira central da avenida, em frente a delegacia, conforme o protocolo de segurança necessário.
Principal avenida da Serra é interditada para detonação de granada
Entenda
Na madrugada do dia 12 de fevereiro, policiais militares realizaram o policiamento no bairro Planalto Serrano, Serra, quando se depararam com um indivíduo armado de boné, mochila e um rádio comunicador. Ao visualizar os policiais, arremessou uma granada contra a equipe que atirou para revidar a agressão.
Em seguida, os militares notaram que a granada arremessada não explodiu, pois continuava com o pino de segurança. O material, que aparentava ser uma granada, foi apreendido. Foi solicitado apoio para realizar uma varredura no trajeto de fuga do indivíduo, sendo encontrado um rádio comunicador. O material apreendido foi entregue na Delegacia Regional do município.