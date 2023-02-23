Principal avenida da Serra é interditada para detonação de granada

A Avenida Eldes Scherrer Souza, que fica em Laranjeiras, na Serra, foi totalmente interditada por 40 minutos na tarde desta quinta-feira (23) para detonação de uma granada. De acordo com o Departamento de Operações de Trânsito, o bloqueio ocorreu do Terminal de Laranjeiras ao Cartório Etelvina.

Segundo a Polícia Militar, a granada foi apreendida no último dia 12 de fevereiro, no bairro Planalto Serrano, após um criminoso arremessar o objeto contra policiais e o artefato não explodir. O material foi entregue à Delegacia Regional da Serra, que nesta quinta-feira (23) acionou o Batalhão de Missões Especiais (BME) para a detonação do explosivo.

Ainda segundo a PM, visando menor manuseio possível do artefato, a granada foi detonada no canteira central da avenida, em frente a delegacia, conforme o protocolo de segurança necessário.

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Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para detonação de granada próximo a Delegacia Regional da Serra Crédito: Vitor Jubini

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