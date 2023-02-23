Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Laranjeiras

Principal avenida da Serra é interditada para detonação de granada

De acordo com a Polícia Militar, a avenida Eldes Scherrer Souza, que fica em Laranjeiras, na Serra, foi fechada, nesta quinta-feira (23), nos dois sentidos para detonação de uma granada no canteiro central, em frente a Delegacia Regional do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2023 às 16:50

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 16:50

A Avenida Eldes Scherrer Souza, que fica em Laranjeiras, na Serra, foi totalmente interditada por 40 minutos na tarde desta quinta-feira (23) para detonação de uma granada. De acordo com o Departamento de Operações de Trânsito, o bloqueio ocorreu do Terminal de Laranjeiras ao Cartório Etelvina. 
Segundo a Polícia Militar, a granada foi apreendida no último dia 12 de fevereiro, no bairro Planalto Serrano, após um criminoso arremessar o objeto contra policiais e o artefato não explodir. O material foi entregue à Delegacia Regional da Serra, que nesta quinta-feira (23) acionou o Batalhão de Missões Especiais (BME) para a detonação do explosivo.
Ainda segundo a PM, visando menor manuseio possível do artefato, a granada foi detonada no canteira central da avenida, em frente a delegacia, conforme o protocolo de segurança necessário.
Principal avenida da Serra é interditada para detonação de granada
Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para detonação de granada próximo a Delegacia Regional da Serra
Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para detonação de granada próximo a Delegacia Regional da Serra Crédito: Vitor Jubini

Entenda

Na madrugada do dia 12 de fevereiro, policiais militares realizaram o policiamento no bairro Planalto Serrano, Serra, quando se depararam com um indivíduo armado de boné, mochila e um rádio comunicador. Ao visualizar os policiais, arremessou uma granada contra a equipe que atirou para revidar a agressão.
Em seguida, os militares notaram que a granada arremessada não explodiu, pois continuava com o pino de segurança. O material, que aparentava ser uma granada, foi apreendido. Foi solicitado apoio para realizar uma varredura no trajeto de fuga do indivíduo, sendo encontrado um rádio comunicador. O material apreendido foi entregue na Delegacia Regional do município.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal laranjeiras Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados