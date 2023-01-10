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Mandados de prisão

PRF prende dois foragidos da Justiça no mesmo dia na BR 101 no ES

Um dos homens foi preso na manhã desta segunda-feira (9), na BR 101, em Itapemirim; já o segundo foragido foi detido foi à tarde, no mesmo dia e na mesma rodovia, mas em São Mateus
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 jan 2023 às 11:37

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 11:37

Dois foragidos presos no mesmo dia
Foragidos foram detidos em municípios distintos da BR 101 Crédito: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta segunda-feira (9), dois homens foragidos da Justiça com intervalo de 10h em cidades distintas do Espírito Santo. Uma prisão ocorreu em Itapemirim, no Litoral Sul, e a outra em São Mateus, no Norte do Estado. 
Às 11h, uma equipe da PRF abordou, na BR 101, em Itapemirim, um Fiat Uno com placas de Cachoeiro de Itapemirim. Em consulta aos sistemas policiais, foi identificado que contra o condutor, um homem de 46 anos, havia mandado de prisão em aberto por homicídio e por constranger alguém mediante violência ou grave ameaça.
Ainda de acordo com a PRF, o suspeito de 46 anos não tinha Carteira Nacional de Habilitação e o carro dele estava irregular, por isso o homem também foi autuado por veículo não licenciado, conduzir sem possuir CNH e por dirigir veículo em mau estado de conservação (os 4 pneus estavam totalmente desgastados). O motorista foi multado, por conta das infrações, em R$ 1.369,11, e o veículo, encaminhado a um depósito.
Já em São Mateus, às 21h, foi abordado um Fiat Pálio na BR 101, ocupado por duas pessoas. Durante as verificações, foi localizado um mandado de prisão expedido pela Justiça de Brasília em nome do passageiro, um homem de 42 anos, morador de Jaguaré, por associação criminosa, roubo e constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. O homem foi encaminhado à central de flagrante da Polícia Civil em São Mateus. O condutor e o veículo foram liberados.

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