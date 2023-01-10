PRF prende dois foragidos da Justiça no mesmo dia na BR 101 no ES

Foragidos foram detidos em municípios distintos da BR 101 Crédito: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta segunda-feira (9), dois homens foragidos da Justiça com intervalo de 10h em cidades distintas do Espírito Santo. Uma prisão ocorreu em Itapemirim, no Litoral Sul, e a outra em São Mateus, no Norte do Estado.

Às 11h, uma equipe da PRF abordou, na BR 101, em Itapemirim, um Fiat Uno com placas de Cachoeiro de Itapemirim. Em consulta aos sistemas policiais, foi identificado que contra o condutor, um homem de 46 anos, havia mandado de prisão em aberto por homicídio e por constranger alguém mediante violência ou grave ameaça.

Ainda de acordo com a PRF, o suspeito de 46 anos não tinha Carteira Nacional de Habilitação e o carro dele estava irregular, por isso o homem também foi autuado por veículo não licenciado, conduzir sem possuir CNH e por dirigir veículo em mau estado de conservação (os 4 pneus estavam totalmente desgastados). O motorista foi multado, por conta das infrações, em R$ 1.369,11, e o veículo, encaminhado a um depósito.