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Vendia para microtraficantes

Preso por tráfico na Praia da Costa movimentava R$ 1 milhão por semana

Ele utilizava uma picape para fazer as entregas. Para não levantar suspeita, o detido fazia fretes, além de esconder o dinheiro e as drogas embaixo da carroceria, em uma espécie de fundo falso
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 jun 2024 às 16:40

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 16:40

Polícia encontrou 12 kg de drogas em apartamento na Praia da Costa
Polícia encontrou 12 kg de drogas, além de muito dinheiro em espécie em um apartamento de luxo na Praia da Costa Crédito: PCES/Divulgação
O homem de 35 anos, preso na quarta-feira (12), em um prédio de luxo na Praia da Costa, em Vila Velha, chegou a movimentar R$ 1 milhão por semana com a revenda de drogas para microtraficantes do Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo delegado-geral da Polícia Civil (PCES), José Darcy Arruda, em coletiva de imprensa na tarde desta quinta. O preso não teve o nome divulgado. 
“Não falamos de um traficante qualquer. Ele mora com a mãe em um prédio de luxo e é traficante em toda a Região Metropolitana, vive disso", destacou o chefe da PCES.
O delegado Tarcísio Otoni, chefe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), esclareceu que o preso vinha de uma família de classe média e não tinha histórico criminal.
“Ele tinha todas as oportunidades para levar a vida de forma honesta e optou pelo dinheiro fácil. Ele informou para a polícia que prestava serviço para prefeituras, mas não identificamos. A investigação mostrou que ele movimentava milhões de reais pela venda de drogas.”
Dentro do apartamento em Vila Velha, a equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) encontrou 11 kg de crack, 1 kg de cocaína pura e mais de R$ 70 mil em dinheiro físico. Para se ter ideia, cada quilo de crack faz, em média, quatro mil pedras, segundo a polícia.
“Ele recebia e comprava com a missão de distribuir para microtraficantes, para venderem na boca de fumo. Ele tinha um contador de cédulas, que demonstra a (grande) quantidade de dinheiro que ele manipulava.”
O prédio onde morava o suspeito fica no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.
O prédio de alto padrão onde morava o homem preso por tráfico de drogas fica na Praia da Costa, em Vila Velha. Crédito: Any Cometti
A prisão, inclusive, se deu logo após uma venda. Ainda de acordo com o delegado, a mãe estava no apartamento quando o homem foi preso e se mostrou surpresa com a situação, dizendo jamais esperaria isso dele, que já teve um irmão preso por tráfico.
Ele já atuava no ramo há um ano e abastecia outros traficantes menores da Grande Vitória, mas também de outras cidades capixabas, sobretudo da Região Norte, como Linhares e São Mateus. Toda a logística do crime era efetuada pelo preso, que agia sozinho, mas tinha contatos dentro e fora do Estado para comprar os entorpecentes.
O delegado explicou ainda que o preso utilizava um veículo do modelo picape para fazer as entregas.  Para não levantar suspeita, ele fazia fretes e escondia o dinheiro e as drogas embaixo da carroceria, em um local parafusado.
Preso por tráfico na Praia da Costa escondia dinheiro embaixo da carroceria de caminhonete
Preso por tráfico na Praia da Costa escondia dinheiro embaixo da carroceria de caminhonete Crédito: PCES/Divulgação
No apartamento, além das drogas, foram apreendidas duas máquinas, o contador de dinheiro e um embalador das notas. As drogas eram escondidas em malas e, segundo a polícia, por causa disso, a mãe não sentia o cheiro dentro de casa.
“Os rótulos indicam a origem dos entorpecentes e o Brasil normalmente não produz, então vem da Colômbia e países andinos. Vamos investigar a origem (das drogas), destinação e a lavagem de dinheiro. As investigações apontaram (ainda) que ele era fornecedor de droga sintética e estamos indo nessa linha de investigação também”.
O preso foi autuado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
“Essa ação é uma mensagem de que somos intolerantes à oferta de drogas que prejudicam a saúde pública e contribuem para a violência. A pena passa de 20 anos para (os crimes) que ele vai responder", salienta o titular do Denarc, Tarcísio Otoni. 

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