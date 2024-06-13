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Localizado em São Pedro

Foragido de MG suspeito de envolvimento em chacina é preso em Vitória

Crime ocorreu na zona rural de Mutum no dia 1° de junho; contra o homem havia dos mandados de prisão em aberto, por tráfico e associação para o tráfico
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 jun 2024 às 12:17

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 12:17

Um homem de 30 anos foi preso em São Pedro, Vitória, na noite de quarta-feira (12). Vitalino Antunes Vieira Neto é suspeito de envolvimento em uma chacina ocorrida na zona rural de Mutum, Minas Gerais, no dia 1º de junho, quando quatro pessoas foram assassinadas. 
Polícia Militar do Espírito Santo informou que a prisão foi realizada por militares da Força Tática do 1º Batalhão, atendendo a solicitação de apoio ao Serviço Reservado da Unidade e Diretoria de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais. Os agentes foram ao bairro São Pedro, onde estava o homem com mandado de prisão em aberto.
Durante as buscas, ele foi localizado no quintal de uma residência, porém, ao notar a presença policial, fugiu para o interior do imóvel, localizado no terceiro andar da edificação, onde foi alcançado e abordado. Nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, mas como ele estava com dois mandados de prisão em aberto, foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.
De acordo com a porta-voz da Polícia Militar mineira, major Layla Brunnela, o suspeito tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas na cidade de Ipatinga. Segundo ela, a partir de informações do envolvimento do foragido nos homicídios, ele passou a ser procurado pela Diretoria de Inteligência da Instituição. “O apoio da Polícia Militar do Espírito Santo foi fundamental para a localização e a presença dos nossos agentes de inteligência no estado facilitou as buscas”, destacou.
Segundo a Polícia Civil capixaba, após ser conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi dado cumprimento aos mandados de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, expedidos pela Vara Única de Mutum. O homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e está à disposição da Justiça Mineira.

Chacina em Mutum (MG)

Conforme apurado pelo g1 Vales de Minas Gerais, quatro pessoas foram assassinadas na noite de 1º de junho, no Córrego da Onça, zona rural de Mutum. Segundo a Polícia Militar mineira, o crime aconteceu em uma casa.
As vítimas foram: Eduardo da Silva Alves, de 33 anos, Renan das Neves da Costa, 35, Verônica Priscila Araújo de Souza, 34, e Tainara Oliveira Miranda, de 20 anos, executados a tiros por criminosos. Outros dois homens, de 30 e 35 anos, conseguiram fugir, mas também foram baleados e levados ao pronto atendimento médico.
Segundo informou a Polícia Militar ao g1, Eduardo era foragido da Justiça e estava sendo ameaçado por pessoas envolvidas com grupos criminosos também ligados ao tráfico. Ele também tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

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