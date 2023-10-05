Preso por matar mulher em Vitória era procurado por feminicídio em SP

Crime em Vitória: Bernadete (em destaque) foi morta a facadas dentro de apartamento Crédito: Daniel Marçal e Redes Sociais

Antônio foi preso no bairro Porto Novo, em Cariacica, horas após a morte de Bernadete Sousa Braga, que também tinha 61 anos e foi assassinada a facadas. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito seria o companheiro de trabalho, com quem a vítima teria uma relação amorosa.

Sobre o crime em Vitória

Bernadete Sousa Braga Crédito: Acervo Pessoal

Na tarde de quarta-feira (4), Antônio Fernandes da Silva matou a facadas a companheira e, em seguida, voltou à barraca onde trabalha como ambulante no Centro da Capital. Ele confessou o crime a um amigo, que divide o apartamento com ele. O homem vai até o prédio e informa ao porteiro. Os dois seguem para o imóvel e encontram Bernadete morta.

A vítima trabalhava como ambulante, assim como o suspeito, na região, vendendo água de coco e doces.

Antônio ainda deixou uma carta confessando o crime. A Guarda Municipal foi acionada e realizou buscas na região. Segundo o inspetor Rocha, uma equipe patrulhava na região quando recebeu a informação do crime.

"As informações iniciais indicam crime de feminicídio. O suspeito dividia o aluguel do imóvel com outro ambulante da região. Após cometer o crime, ele procurou esse amigo e confessou o crime. São informações iniciais e a Polícia Civil vai investigar", disse o inspetor da Guarda Municipal.

Suspeito preso em Cariacica

Antônio foi preso horas depois do crime no bairro Porto Novo, em Cariacica. De acordo com o boletim de ocorrência, foram realizadas buscas na região do Centro de Vitória e na Vila Rubim. Testemunhas afirmaram que o suspeito teria fugido para uma residência de um amigo em Cariacica.

Policiais civis foram ao local e encontraram Antônio, que não resistiu à prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, em Barro Vermelho, Vitória, para prestar depoimento. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por crime de feminicídio no Estado de São Paulo.

Até a noite de quarta-feira (4), a Polícia Civil havia informado que a ocorrência ainda estava em andamento. Na manhã desta quinta-feira (5), a reportagem voltou a procurar a instituição e aguarda retorno.

Imagens mostram vítima antes do crime

Na gravação (vídeo acima), a vítima primeiro aparece sozinha esperando o elevador. Uma vizinha chega com seu cachorro e, em seguida, o companheiro da vítima se aproxima. Apesar de serem um casal, os dois mantém um distanciamento. O suspeito, que trabalha como ambulante, foi identificado como Antônio Fernandes da Silva, de 61 anos.