Preso por matar mulher em Vitória era procurado por feminicídio em SP

O ambulante Antônio Fernandes da Silva, de 61 anos, principal suspeito de matar uma mulher a facadas dentro de um apartamento no Centro de Vitória, na tarde de quarta-feira (4), é acusado de um feminicídio ocorrido em 2016, em Jundiaí, no Estado de São Paulo. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto.
Antônio foi preso no bairro Porto Novo, em Cariacica, horas após a morte de Bernadete Sousa Braga, que também tinha 61 anos e foi assassinada a facadas. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito seria o companheiro de trabalho, com quem a vítima teria uma relação amorosa.
Sobre o crime em Vitória
Na tarde de quarta-feira (4), Antônio Fernandes da Silva matou a facadas a companheira e, em seguida, voltou à barraca onde trabalha como ambulante no Centro da Capital. Ele confessou o crime a um amigo, que divide o apartamento com ele. O homem vai até o prédio e informa ao porteiro. Os dois seguem para o imóvel e encontram Bernadete morta.
A vítima trabalhava como ambulante, assim como o suspeito, na região, vendendo água de coco e doces.
Antônio ainda deixou uma carta confessando o crime. A Guarda Municipal foi acionada e realizou buscas na região. Segundo o inspetor Rocha, uma equipe patrulhava na região quando recebeu a informação do crime.
"As informações iniciais indicam crime de feminicídio. O suspeito dividia o aluguel do imóvel com outro ambulante da região. Após cometer o crime, ele procurou esse amigo e confessou o crime. São informações iniciais e a Polícia Civil vai investigar", disse o inspetor da Guarda Municipal.
Suspeito preso em Cariacica
Antônio foi preso horas depois do crime no bairro Porto Novo, em Cariacica. De acordo com o boletim de ocorrência, foram realizadas buscas na região do Centro de Vitória e na Vila Rubim. Testemunhas afirmaram que o suspeito teria fugido para uma residência de um amigo em Cariacica.
Policiais civis foram ao local e encontraram Antônio, que não resistiu à prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, em Barro Vermelho, Vitória, para prestar depoimento. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por crime de feminicídio no Estado de São Paulo.
Até a noite de quarta-feira (4), a Polícia Civil havia informado que a ocorrência ainda estava em andamento. Na manhã desta quinta-feira (5), a reportagem voltou a procurar a instituição e aguarda retorno.
Imagens mostram vítima antes do crime
Na gravação (vídeo acima), a vítima primeiro aparece sozinha esperando o elevador. Uma vizinha chega com seu cachorro e, em seguida, o companheiro da vítima se aproxima. Apesar de serem um casal, os dois mantém um distanciamento. O suspeito, que trabalha como ambulante, foi identificado como Antônio Fernandes da Silva, de 61 anos.
Bernadete não sabia, mas ali ela vivia seus últimos momentos de vida. Um tempo depois, ela foi assassinada a facadas dentro do apartamento.