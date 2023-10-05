Mulher morta em Vitória: vídeo mostra vítima e suspeito chegando ao prédio

Imagens de segurança do prédio onde uma mulher foi assassinada no Centro de Vitória, na tarde de quarta-feira (4) mostram a vítima e o suspeito do crime entrando no edifício momentos antes do crime. Bernadete Sousa Braga, de 61 anos, foi morta a facadas dentro do apartamento onde o homem morava. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito seria o companheiro de trabalho, com quem a vítima teria uma relação amorosa.

Na gravação (vídeo acima), Bernadete primeiro aparece sozinha esperando o elevador. Uma vizinha chega com seu cachorro e, em seguida, o companheiro da vítima se aproxima. Apesar de serem um casal, os dois mantém um distanciamento. O suspeito, que trabalha como ambulante, foi identificado como Antônio Fernandes da Silva, de 61 anos.

Bernadete não sabia, mas ali ela vivia seus últimos momentos de vida. Um tempo depois, ela foi assassinada a facadas dentro do apartamento. A vítima trabalhava como ambulante, assim como o suspeito, na região, vendendo água de coco e doces.

Bernadete Sousa Braga foi assassinada dentro de apartamento Crédito: Acervo Pessoal

Após o crime, o homem volta ao local de trabalho e confessa o assassinato a um amigo, que divide o apartamento com ele. O homem vai até o prédio e informa ao porteiro. Os dois vão ao imóvel e encontram Bernadete morta.

Antônio ainda deixou uma carta confessando o crime. A Guarda Municipal foi acionada e realizou buscas na região. Segundo o inspetor Rocha, uma equipe patrulhava na região quando recebeu a informação do crime no Centro da Capital

"As informações iniciais indicam crime de feminicídio. O suspeito dividia o aluguel do imóvel com outro ambulante da região. Após cometer o crime, ele procurou esse amigo e confessou o crime. São informações iniciais e a Polícia Civil vai investigar", disse o inspetor da Guarda Municipal.

Mulher é morta a facadas no Centro de Vitória

Suspeito preso horas após o crime

Antônio Fernandes da Silva foi preso horas depois do crime no bairro Porto Novo, em Cariacica. De acordo com o boletim de ocorrência, foram realizadas buscas na região e ao redor do bairro Vila Rubim. Testemunhas afirmaram que o suspeito teria fugido para uma residência de um amigo em Cariacica.

Policiais civis foram ao local e encontraram Antônio, que não resistiu à prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, em Barro Vermelho, Vitória, para prestar depoimento. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por crime de feminicídio no Estado de São Paulo.