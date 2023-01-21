Preso acusado de matar mulher a facadas na frente do filho em Viana

Daniele de Jesus Almeida, de 23 anos, foi morta dentro de casa Crédito: Facebook/Reprodução

A prisão aconteceu no bairro Boa Vista, em Vila Velha . O homem de 22 anos, que não teve o nome divulgado pelas forças de segurança, foi capturado pela Polícia Civil , em conjunto com a Guarda Municipal, e levado à Delegacia Regional do município. De lá, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

À época do crime, vizinhos ouviram muitos gritos vindos da casa de Daniele, na noite de 4 de julho. Apesar disso, ninguém chamou a polícia.

No dia seguinte, por volta das 5h, o filho da vítima foi encontrado na rua e disse a um morador do bairro que a mãe estava dentro de casa, com muito sangue perto dela. O homem então acionou a polícia. Dentro da residência ainda foi encontrada uma criança de 3 anos dormindo.

Sonho de montar quarto para filho

Em entrevista à reportagem de A Gazeta no ano passado, a irmã da vítima, Natiele de Jesus Souza, de 37 anos, disse que Daniele e o filho já tinham até escolhido a decoração do quarto, que seria nas cores favoritas da criança: vermelho, amarelo e azul.

"Tudo que minha irmã fazia era pelo filho. Seu sonho sempre foi montar o quarto dele, com as cores que ele pedia. Por morar em uma casa de aluguel, ele não tinha um quarto só dele e do jeito que queria. E minha irmã lutava para ele ter o melhor. Com o pouco salário, pagava aluguel e guardava uma parte para esse quarto. Ela chegou a conversar com minha mãe dois dias antes de ser morta e disse que já estava olhando um guarda-roupa." Natiele de Jesus Souza - Irmã da vítima

Daniele não media esforços para ver o filho feliz e nunca deixou o aniversário dele passar em branco. “Nunca deixava o aniversário dele sem nada, nem que fosse um bolo. E não pedia ajuda. Quando a gente descobria que ela estava organizando a festa, já tinha tudo pronto. O último aniversário foi sobre o Flash, pois meu sobrinho ama super-herói”, relatou a irmã.

Considerada pelos familiares como uma mãe e dona de casa zelosa, Daniele tinha um outro amor: plantas. Suas prateleiras estavam sempre cheias de desenhos dos filhos e das suas plantinhas de estimação.

Além disso, sempre foi discreta na vida pessoal e nunca contou a amigos ou familiares sobre qualquer discussão que tenha tido com o companheiro. De acordo com a irmã, apenas após ser morta, é que parentes descobriram, através de vizinhos, as brigas constantes do casal.

“Minha irmã não gostava de incomodar ninguém e nem demonstrar tristeza. Por isso, acredito que ela preferiu não contar qualquer coisa que estivesse acontecendo. Acredito que ela passou uma vida triste, mas não queria nos mostrar”, contou Natiele.