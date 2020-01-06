Posto de saúde é arrombado pela 2ª vez em menos de 15 dias na Serra

Posto de saúde de Cidade Continental, na Serra, ficou fechado após furto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Unidade de Saúde Básica do bairro Cidade Continental, na Serra, não abriu nesta segunda-feira (6) porque foi arrombada e furtada no fim de semana. Segundo funcionários, os computadores do posto foram levados. É o segundo crime no local em menos de 15 dias.

Os criminosos forçaram a grade da janela e quebraram os cadeados do portão de trás da unidade de saúde do setor América.

"Levaram o outro computador da farmácia. Tínhamos dois, mas levaram um no primeiro assalto e agora estamos sem nenhum. Roubaram outros computadores de outras salas também, salas de médicos, salas de especialidades", informou a funcionária Adriana Andrade.

Um aviso de que o atendimento foi suspenso nesta segunda-feira pegou os moradores de surpresa.

"Mais uma vez essa situação. Na última vez que eu vim, me deparei com isso também, o posto tinha sido arrombado e eu não consegui atendimento. Só a farmácia que tava funcionando, a vacinação não. Retornei hoje pra vacinação e isso acontece de novo, vou ter que procurar outra unidade", reclamou o auxiliar de produção Leandro Nascimento.

SEM CONSULTAS

Mais de 20 consultas precisaram ser desmarcadas por causa da falta de sistema de computadores. Outros serviços também não puderam ocorrer.

Funcionários acreditam que o arrombamento ocorreu na tarde de sábado (4). A unidade só tem serviço de vigilância à noite, e quando quando o vigia chegou para trabalhar na noite de sábado, viu que o portão de trás estava aberto.

Segunda-feira é um dia estratégico para a comunidade de Cidade Continental, pois é quando as consultas são marcadas para a semana toda. Noventa consultas deixaram de ser marcadas por causa do furto dos computadores.

"A gente precisa do sistema funcionando para saber até mesmo o que foi levado, para prestar conta. Precisamos prestar conta de tudo o que sai da farmácia", disse a funcionária Adriana Andrade.

O representante dos moradores no Conselho de Saúde da região, Edson Ferreira, reclamou da falta de segurança.

"Não tomaram as providências, precisamos de segurança, temos uma segurança falha. Tem guarda á noite, mas e de dia?", questionou.