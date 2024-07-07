Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acabou na delegacia

Policial penal de MG ameaça motoristas de app com arma em padaria no ES

Crime aconteceu em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo; suspeito chegou a engatilhar a arma, segundo os relatos das vítimas à Polícia Militar
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 jul 2024 às 12:29

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 12:29

Arma utilizada durante ameaça de policial penal a motoristas de aplicativo em Colatina
Arma utilizada durante ameaça de policial penal a motoristas de aplicativo em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um policial penal de 56 anos, que atua em Minas Gerais, foi detido após ameaçar dois motoristas de aplicativo com uma arma em uma padaria no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (7). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito ouviu uma conversa das vítimas sobre os valores recebidos durante a noite de trabalho e disse que os ganhos eram um “roubo”.
Durante a discussão, o indivíduo disse que era policial, e, em seguida, sacou a pistola, chegando a engatilhar a arma, e falou que estava dando voz de prisão. Depois, o homem guardou novamente o armamento e prosseguiu com as ameaças. Quando as vítimas afirmaram para o suspeito que chamariam a polícia, ele se afastou, conforme as informações registradas no boletim de ocorrência.
A PM foi até o local e, junto dos motoristas, encontrou o indivíduo, com a arma na cintura, exposta para fora da camisa, próximo à conveniência de um posto de combustíveis, onde havia pessoas embriagadas, a cerca de 30 metros da padaria.
Para os policiais, o homem relatou que havia bebido durante a noite e que tinha ido até a padaria para tomar café. Ainda confirmou que teve a discussão motivada por uma discordância com os valores praticados pelos motoristas.
A PM verificou que a pistola que ele portava tinha registro e era propriedade dele. A arma foi apreendida com 11 munições, e o policial penal foi conduzido até a Delegacia Regional de Colatina.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Em nota, a PC informou que o suspeito, de 56 anos, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, assinou um termo circunstanciado (TC) por ameaça, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
Também em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), afirmou que teve ciência e acompanha os desdobramentos da ocorrência envolvendo um policial penal do Presídio de Aimorés na manhã deste domingo (7).
"Esclarecemos que o fato ocorreu fora do horário de trabalho do servidor. Destacamos que a Sejusp não compactua com quaisquer desvios de conduta dos seus profissionais. Todas as situações são acompanhadas com rigor e as medidas administrativas cabíveis no âmbito do processo legal são tomadas, guardando sempre o direito à ampla defesa e ao contraditório", finalizou.

Veja também:

Incêndio atinge apartamento e mãe e filha são socorridas em Castelo

Mãe e filhos são presos suspeitos de matar padrasto em Ecoporanga

Cegonha carregada de caminhonetes tomba na Região Serrana do ES

Carretas batem de frente em Ibatiba e motorista é socorrido por helicóptero

Homem morre afogado em represa de Ecoporanga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Minas Gerais Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados