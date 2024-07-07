Policial penal de MG ameaça motoristas de app com arma em padaria no ES

Arma utilizada durante ameaça de policial penal a motoristas de aplicativo em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Durante a discussão, o indivíduo disse que era policial, e, em seguida, sacou a pistola, chegando a engatilhar a arma, e falou que estava dando voz de prisão. Depois, o homem guardou novamente o armamento e prosseguiu com as ameaças. Quando as vítimas afirmaram para o suspeito que chamariam a polícia, ele se afastou, conforme as informações registradas no boletim de ocorrência.

A PM foi até o local e, junto dos motoristas, encontrou o indivíduo, com a arma na cintura, exposta para fora da camisa, próximo à conveniência de um posto de combustíveis, onde havia pessoas embriagadas, a cerca de 30 metros da padaria.

Para os policiais, o homem relatou que havia bebido durante a noite e que tinha ido até a padaria para tomar café. Ainda confirmou que teve a discussão motivada por uma discordância com os valores praticados pelos motoristas.

A PM verificou que a pistola que ele portava tinha registro e era propriedade dele. A arma foi apreendida com 11 munições, e o policial penal foi conduzido até a Delegacia Regional de Colatina.

A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à A reportagem desolicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Em nota, a PC informou que o suspeito, de 56 anos, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, assinou um termo circunstanciado (TC) por ameaça, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Também em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), afirmou que teve ciência e acompanha os desdobramentos da ocorrência envolvendo um policial penal do Presídio de Aimorés na manhã deste domingo (7).