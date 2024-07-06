Mãe e filhos são presos suspeitos de matar padrasto em Ecoporanga

Drogas, munições e uma rma foram apreendidos durante operação Crédito: Polícia Civil

Uma mulher e seus dois filhos, de 22 e 31 anos, suspeitos de envolvimento em diversos crimes no município de Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo, foram presos durante uma operação da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, na tarde de sexta-feira (5).

Dois dos mandados estavam relacionados ao assassinato de Atarteliano Soares Ferreira, de 37 anos, na última quinta-feira (4). De acordo com as informações coletadas pela polícia, a vítima do homicídio era padrasto do suspeito de 22 anos e ex-marido de sua mãe e o crime teria sido realizado para queima de arquivo.

Atarteliano Soares Ferreira, de 37 anos, foi morto a tiros enquanto conduzia uma motocicleta em Córrego Paraíso, zona rural de Ecoporanga. Os suspeitos estavam em outra moto que também se acidentou no momento do crime. Na ocasião, populares passaram para os militares as características dos suspeitos.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga, delegado José Marcos, as investigações em relação à família, revelaram o temor que eles causavam à cidade.

“Tratam-se de pessoas que se dedicam reiteradamente à atividade criminosa. O homicídio de Atarteliano, praticado pelo suspeito de 22 anos e do suspeito de 31 anos, ambos filhos da mulher de 40 anos e, teria sido realizado para queima de arquivo’, disse o delegado.

A prisão

Segundo a Polícia Civil, em uma das casas que pertence a mulher, os policiais encontraram um dos filhos, de 22 anos, com uma garrucha calibre 38. A mãe, de 40 anos, foi encontrada em outra casa e teve o mandado de prisão cumprido contra ela.

Várias embalagens utilizadas para o embalo de drogas estavam espalhadas pelo chão da frente de uma das casas da mulher. No interior da residência, os policiais encontraram crack, balanças de precisão e munições de diversos calibres. Também foi encontrado um sistema de monitoramento por câmera instalado em um dos cômodos da residência, utilizado para vigiar o armazenamento das drogas e armas.