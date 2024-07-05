Motociclista é assassinado a tiros ao pilotar em rodovia de Ecoporanga

Atarteliano, assassinado a tiros em Ecoporanga, tinha 37 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista de 37 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (4), em Córrego do Paraíso, Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo , quando estava pilotando na ES 320. Ele teria sido surpreendido por uma dupla armada que apareceu em outra moto e efetuou os disparos. Segundo a Polícia Militar , a vítima foi identificada como Atarteliano Soares Ferreira, e dois indivíduos, que seriam irmãos, são suspeitos do crime.

O corpo de Atarteliano estava próximo da moto que ele conduzia, de cor prata. Ele teve a morte confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . A perícia constatou que a vítima sofreu uma perfuração na cabeça e outra no ombro esquerdo.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, os suspeitos caíram do veículo depois, mas conseguiram fugir. A moto deles não foi encontrada no local. Testemunhas relataram para a corporação que os dois saíram do local com escoriações. Foram feitas buscas com o apoio da Força Tática e durante as diligências, os militares receberam a informação de que um dos indivíduos estava na casa da mãe, no bairro Vila Rica.

Os policiais foram até o local, e perguntou à mulher sobre o paradeiro dos filhos. Ela disse não saber, mas as equipes viram quando um suspeito, de 22 anos, se escondeu debaixo de uma coberta em um quarto. O jovem foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado, segundo a PM. Ele apresentava escoriações e disse que foram causadas por uma queda de moto.

Depois disso, o jovem foi conduzido ao Hospital Fumatre, no mesmo município, para atendimento médico devido às lesões sofridas. Em seguida, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado. “A autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento”, afirmou. Até o momento, o outro suspeito ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga. A motivação do crime não foi confirmada.