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Crime na ES 320

Motociclista é assassinado a tiros ao pilotar em rodovia de Ecoporanga

PM disse que autores do crime estavam em outra moto e mataram Atarteliano Soares Ferreira, de 37 anos; um suspeito chegou a ser ouvido, mas foi liberado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 jul 2024 às 13:48

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 13:48

Atarteliano, vítima assassinada a tiros, em Ecoporanga, tinha 37 anos
Atarteliano, assassinado a tiros em Ecoporanga, tinha 37 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um motociclista de 37 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (4), em Córrego do Paraíso, Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, quando estava pilotando na ES 320. Ele teria sido surpreendido por uma dupla armada que apareceu em outra moto e efetuou os disparos. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Atarteliano Soares Ferreira, e dois indivíduos, que seriam irmãos, são suspeitos do crime.
O corpo de Atarteliano estava próximo da moto que ele conduzia, de cor prata. Ele teve a morte confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A perícia constatou que a vítima sofreu uma perfuração na cabeça e outra no ombro esquerdo.
Segundo o boletim de ocorrência da PM, os suspeitos caíram do veículo depois, mas conseguiram fugir. A moto deles não foi encontrada no local. Testemunhas relataram para a corporação que os dois saíram do local com escoriações. Foram feitas buscas com o apoio da Força Tática e durante as diligências, os militares receberam a informação de que um dos indivíduos estava na casa da mãe, no bairro Vila Rica.
Os policiais foram até o local, e perguntou à mulher sobre o paradeiro dos filhos. Ela disse não saber, mas as equipes viram quando um suspeito, de 22 anos, se escondeu debaixo de uma coberta em um quarto. O jovem foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado, segundo a PM. Ele apresentava escoriações e disse que foram causadas por uma queda de moto.
Depois disso, o jovem foi conduzido ao Hospital Fumatre, no mesmo município, para atendimento médico devido às lesões sofridas. Em seguida, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado. “A autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento”, afirmou. Até o momento, o outro suspeito ainda não foi localizado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga. A motivação do crime não foi confirmada.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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