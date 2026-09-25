Policial militar é arrastado por moto durante abordagem em Alegre

Um motociclista foi baleado na perna após uma abordagem da Polícia Militar, no bairro Guararema, em Alegre, na Região do Caparaó. Segundo a PM, o homem pilotava uma motocicleta sem placa de identificação e não usava capacete quando foi avistado por militares que realizavam patrulhamento na região.





De acordo com a polícia, os militares visualizaram o motociclista e acompanharam o veículo até ele estacionar próximo a um banco. Enquanto um dos policiais verificava se havia alguma irregularidade na motocicleta, o condutor retornou. A equipe solicitou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a documentação da moto, mas, segundo a corporação, ele não obedeceu.





O homem subiu na moto, ligou o motor e tentou deixar o local, ignorando uma nova ordem de parada. Um dos policiais conseguiu segurar o baú da motocicleta e voltou a ordenar que o condutor parasse. Ainda confore a PM, o motociclista arrancou mesmo percebendo que o militar estava segurando o veículo, arrastando-o por alguns metros. Na sequência, ele perdeu o equilíbrio e caiu.