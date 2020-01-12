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Guerra contra o tráfico

Polícia prende suspeito de tráfico e apreende granadas, arma e drogas no ES

As apreensões foram realizadas em operação conjunta da Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 19:29

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 19:29

Polícia e GMVV apreendem arma, munição e drogas Crédito: Divulgação/PM
Um suspeito de tráfico foi preso e granadas, arma, munição, drogas, material para embalo de droga e radiocomunicador foram apreendidos durante ações desenvolvidas em operações que envolveram a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vila Velha.
Após o levantamento da informação de que criminosos do bairro Sagrada Família, em Vila Velha, planejavam a execução de um conflito armado com grupos rivais pelo domínio do tráfico de drogas no local, a Guarda e a Força Tática da PM foram ao local na noite de sábado (11).
As equipes da Guarda e da Polícia Militar fizeram o cerco no entorno da Rua Padre Humberto. Quando perceberam a operação, dois suspeitos armados correram. Um deles foi capturado e teria assumido aos policiais que havia jogado um revólver calibre 38 em um terreno baldio da região. Ele foi detido.
Granada apreendida em operação da Guarda Municipal e PM em Vila Velha Crédito: Divulgação/GMVV
Durante a ação policial em Sagrada Família, foram apreendidos uma granada do tipo defensiva, de uso exclusivo do Exército brasileiro, 156 pinos de cocaína, um revólver calibre 38 carregado com seis munições intactas, além de radiocomunicador, três potes de ácido bórico e nove munições calibre 380 intactas.

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O suspeito preso e o material apreendido foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A granada foi recolhida pelos militares da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp).

AÇÃO NO BAIRRO ARGOLAS

Granadas, radio e material para embalo de cocaína Crédito: Divulgação/GMVV
Na tarde de sexta-feira (10), equipes da Inteligência da Guarda Municipal em conjunto com a Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha apreenderam, em Argolas, duas granadas, cintos táticos, coldres e material para preparo de drogas.

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