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Violência no interior

Polícia prende suspeito de matar jovem a facadas em Ibitirama

Corpo da vítima, de 22 anos, foi encontrado dois dias após o crime, encoberto por folhas e terra no interior do município; o suspeito estava escondido em Cachoeiro de Itapemirim, onde foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 20:34

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 20:34

Suspeito de ter matado jovem a facadas foi preso em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PC
Um rapaz de 20 anos foi preso suspeito de ter assassinado a facadas um jovem de 22 anos em Ibitirama, na Região do Caparaó. O crime aconteceu no dia 20 de setembro. O corpo de Jackson Moreira foi encontrado dois dias após o fato, em São José do Caparaó, parcialmente coberto por folhas e terra.
Segundo o delegado de Ibitirama, Tiago Dorneles, o mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio qualificado foi cumprido na tarde desta segunda-feira (05). Ele estava foragido no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim. Após ser ouvido, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória, no município. A motivação do crime, de acordo com o delegado, está relacionada ao tráfico de drogas.
O corpo da vítima foi encontrado no distrito de São José do Caparaó, interior de Ibitirama, próximo a uma plantação de banana.

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