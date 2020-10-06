Polícia prende suspeito de matar jovem a facadas em Ibitirama

Um rapaz de 20 anos foi preso suspeito de ter assassinado a facadas um jovem de 22 anos em Ibitirama, na Região do Caparaó. O crime aconteceu no dia 20 de setembro. O corpo de Jackson Moreira foi encontrado dois dias após o fato, em São José do Caparaó, parcialmente coberto por folhas e terra.
Segundo o delegado de Ibitirama, Tiago Dorneles, o mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio qualificado foi cumprido na tarde desta segunda-feira (05). Ele estava foragido no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim. Após ser ouvido, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória, no município. A motivação do crime, de acordo com o delegado, está relacionada ao tráfico de drogas.
O corpo da vítima foi encontrado no distrito de São José do Caparaó, interior de Ibitirama, próximo a uma plantação de banana.