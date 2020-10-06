Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Criança é internada em UTI após cair do segundo andar, em Cachoeiro

Vizinhos levaram o menino no colo até o quartel do bombeiros, que também fica no bairro Marbrasa, onde ele recebeu os primeiros socorros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 15:18

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:18

Casa no bairro Marbrasa, em Cachoeiro, onde criança caiu
Casa no bairro Marbrasa, em Cachoeiro, onde criança caiu Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Uma criança de dois anos caiu do segundo andar de um prédio, no bairro Marbrasa, na noite dessa segunda-feira (05). O menino está internado na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com os vizinhos, o menino teria caído após se sentar em um beiral de laje sem proteção e se desequilibrar.
A tia do menino, Silmara Porto Araújo, disse que ficou muito nervosa e chamou uma vizinha para ajudar a socorrer.  Os vizinhos disseram que a criança estava desacordada, por isso correram com ela no colo até o quartel dos bombeiros, que também fica no bairro Marbrasa, para socorrê-la.
A gente estava passando de uma casa para outra, trocando, e toda hora eles vinham para a varanda. Estavam brincando na escada e por um descuido, eles desceram sentaram num beiral da laje e caiu. Eu também queria ir para o hospital só que estou amamentando e minha mãe achou melhor eu ficar com as outras crianças. Meu sobrinho é meu sangue, é como se fosse meu filho. Jamais ia deixar ele jogado, em momento nenhum ele ficou sozinho, disse a tia que cuidava do menino e de outras crianças no momento do acidente.
Local onde menino de 2 anos caiu
Local de onde menino de 2 anos caiu Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Os bombeiros rapidamente prestaram os primeiros socorros e conduziram a criança para a UTI do hospital já consciente e responsiva aos estímulos. O menino apresentava escoriações pelo corpo e alguns edemas na cabeça, segundo os bombeiros.
O conselho tutelar foi acionado para acompanhar o caso.  Em conversa com o doutor Hugo, após os primeiros atendimentos, falou que a situação no momento não era boa, mas que estava lúcida e quando viu a mãe, a criança se sentiu segura e notou, que era, entre outros aspectos, bem cuidada. Infelizmente, um descuido que acaba acontecendo dos pais e responsáveis, num piscar de olhos, que acontecesse essa falha, disse o conselheiro, Guttemberg Santos de Fraga.
Segundo informações do hospital na tarde desta terça-feira (06), o menino segue internado na UTI. No momento ele continua em observação, mas está estável e acordado. Ainda não há previsão de alta, mas a criança está fora de perigo, segundo a unidade. 

Veja Também

Acidente entre carros deixa duas pessoas presas às ferragens em Guaçuí

Criança sofre corte na perna após cair em bueiro de Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados