Criança é internada em UTI após cair do segundo andar, em Cachoeiro

Casa no bairro Marbrasa, em Cachoeiro, onde criança caiu Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Uma criança de dois anos caiu do segundo andar de um prédio, no bairro Marbrasa, na noite dessa segunda-feira (05). O menino está internado na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. De acordo com os vizinhos, o menino teria caído após se sentar em um beiral de laje sem proteção e se desequilibrar.

A tia do menino, Silmara Porto Araújo, disse que ficou muito nervosa e chamou uma vizinha para ajudar a socorrer. Os vizinhos disseram que a criança estava desacordada, por isso correram com ela no colo até o quartel dos bombeiros, que também fica no bairro Marbrasa, para socorrê-la.

A gente estava passando de uma casa para outra, trocando, e toda hora eles vinham para a varanda. Estavam brincando na escada e por um descuido, eles desceram sentaram num beiral da laje e caiu. Eu também queria ir para o hospital só que estou amamentando e minha mãe achou melhor eu ficar com as outras crianças. Meu sobrinho é meu sangue, é como se fosse meu filho. Jamais ia deixar ele jogado, em momento nenhum ele ficou sozinho, disse a tia que cuidava do menino e de outras crianças no momento do acidente.

Local de onde menino de 2 anos caiu Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Os bombeiros rapidamente prestaram os primeiros socorros e conduziram a criança para a UTI do hospital já consciente e responsiva aos estímulos. O menino apresentava escoriações pelo corpo e alguns edemas na cabeça, segundo os bombeiros.

O conselho tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Em conversa com o doutor Hugo, após os primeiros atendimentos, falou que a situação no momento não era boa, mas que estava lúcida e quando viu a mãe, a criança se sentiu segura e notou, que era, entre outros aspectos, bem cuidada. Infelizmente, um descuido que acaba acontecendo dos pais e responsáveis, num piscar de olhos, que acontecesse essa falha, disse o conselheiro, Guttemberg Santos de Fraga.