Criança é internada em UTI após cair do segundo andar, em Cachoeiro

Uma criança de dois anos caiu do segundo andar de um prédio, no bairro Marbrasa, na noite dessa segunda-feira (05). O menino está internado na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com os vizinhos, o menino teria caído após se sentar em um beiral de laje sem proteção e se desequilibrar.
A tia do menino, Silmara Porto Araújo, disse que ficou muito nervosa e chamou uma vizinha para ajudar a socorrer. Os vizinhos disseram que a criança estava desacordada, por isso correram com ela no colo até o quartel dos bombeiros, que também fica no bairro Marbrasa, para socorrê-la.
A gente estava passando de uma casa para outra, trocando, e toda hora eles vinham para a varanda. Estavam brincando na escada e por um descuido, eles desceram sentaram num beiral da laje e caiu. Eu também queria ir para o hospital só que estou amamentando e minha mãe achou melhor eu ficar com as outras crianças. Meu sobrinho é meu sangue, é como se fosse meu filho. Jamais ia deixar ele jogado, em momento nenhum ele ficou sozinho, disse a tia que cuidava do menino e de outras crianças no momento do acidente.
Os bombeiros rapidamente prestaram os primeiros socorros e conduziram a criança para a UTI do hospital já consciente e responsiva aos estímulos. O menino apresentava escoriações pelo corpo e alguns edemas na cabeça, segundo os bombeiros.
O conselho tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Em conversa com o doutor Hugo, após os primeiros atendimentos, falou que a situação no momento não era boa, mas que estava lúcida e quando viu a mãe, a criança se sentiu segura e notou, que era, entre outros aspectos, bem cuidada. Infelizmente, um descuido que acaba acontecendo dos pais e responsáveis, num piscar de olhos, que acontecesse essa falha, disse o conselheiro, Guttemberg Santos de Fraga.
Segundo informações do hospital na tarde desta terça-feira (06), o menino segue internado na UTI. No momento ele continua em observação, mas está estável e acordado. Ainda não há previsão de alta, mas a criança está fora de perigo, segundo a unidade.