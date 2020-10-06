Acidente entre carros deixa duas pessoas presas às ferragens em Guaçuí

A batida aconteceu por volta das 19h, entre um Kia Cerato de cor preta, conduzido por um motorista de 49 anos e um Volkswagem Gol de cor branca, que era conduzido por um homem de 42 anos.

Segundo uma testemunha, a batida frontal teria ocorrido devido a uma ultrapassagem indevida. Com o impacto, um dos carros foi parar fora da estrada e a vítima foi retirada pelo para-brisa do veículo. O outro carro, também foi parar fora da pista, o condutor foi retirado pela porta do motorista.