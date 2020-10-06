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Região do Caparaó

Acidente entre carros deixa duas pessoas presas às ferragens em Guaçuí

Segundo depoimento de testemunha ao Corpo de Bombeiros, dois carros bateram de frente após uma ultrapassagem indevida na BR 482
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 14:52

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 14:52

Motoristas ficaram presas às ferragens Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Duas pessoas ficaram presas às ferragens em um acidente na noite desta segunda-feira (05), na BR 482, em Guaçuí, Região do Caparaó. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois carros bateram de frente após uma ultrapassagem indevida. As vítimas foram socorridas para um hospital do município.
A batida aconteceu por volta das 19h, entre um Kia Cerato de cor preta, conduzido por um motorista de 49 anos e um Volkswagem Gol de cor branca, que era conduzido por um homem de 42 anos.

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Segundo uma testemunha, a batida frontal teria ocorrido devido a uma ultrapassagem indevida. Com o impacto, um dos carros foi parar fora da estrada e a vítima foi retirada pelo para-brisa do veículo. O outro carro, também foi parar fora da pista, o condutor foi retirado pela porta do motorista.
Motoristas ficaram presas às ferragens Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Os motoristas foram socorridos e transferidos ao pronto-socorro da Santa Casa de Guaçuí. O estado de saúde das vítimas não foi informado pela unidade. As partes foram orientadas a entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal.

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