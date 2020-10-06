Acidente entre carros deixa duas pessoas presas às ferragens em Guaçuí

Duas pessoas ficaram presas às ferragens em um acidente na noite desta segunda-feira (05), na BR 482, em Guaçuí, Região do Caparaó. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois carros bateram de frente após uma ultrapassagem indevida. As vítimas foram socorridas para um hospital do município.
A batida aconteceu por volta das 19h, entre um Kia Cerato de cor preta, conduzido por um motorista de 49 anos e um Volkswagem Gol de cor branca, que era conduzido por um homem de 42 anos.
Segundo uma testemunha, a batida frontal teria ocorrido devido a uma ultrapassagem indevida. Com o impacto, um dos carros foi parar fora da estrada e a vítima foi retirada pelo para-brisa do veículo. O outro carro, também foi parar fora da pista, o condutor foi retirado pela porta do motorista.
Os motoristas foram socorridos e transferidos ao pronto-socorro da Santa Casa de Guaçuí. O estado de saúde das vítimas não foi informado pela unidade. As partes foram orientadas a entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal.