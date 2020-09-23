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Crime

Jovem desaparecido é encontrado enterrado em Ibitirama

Rapaz de 22 anos estava desaparecido desde o último domingo (20). A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento, ninguém foi preso

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 17:40
Ibitirama, região do Caparaó
Corpo foi encontrado no interior de Ibitirama, região do Caparaó Crédito: Divulgação/ MPC
O corpo de um homem de 22 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi encontrado enterrado, na manhã desta terça-feira (22) no interior de Ibitirama, na Região do Caparaó. Ele estava desaparecido desde o último domingo (20). A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento, ninguém foi preso.
Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado por populares, por volta das 7h20, no distrito de São José do Caparaó, próximo a uma plantação de banana. Estava parcialmente coberto por folhas e terra. Os militares acionaram reforço policial, uma vez que amigos e familiares queriam retirar o corpo do local.
A perícia foi acionada e ele foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A  causa da morte não foi informada.  Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da delegacia de Ibitirama. Disse ainda que até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Informações que ajudem na investigação podem ser enviadas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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