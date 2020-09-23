Jovem desaparecido é encontrado enterrado em Ibitirama

O corpo de um homem de 22 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi encontrado enterrado, na manhã desta terça-feira (22) no interior de Ibitirama, na Região do Caparaó. Ele estava desaparecido desde o último domingo (20). A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento, ninguém foi preso.
Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado por populares, por volta das 7h20, no distrito de São José do Caparaó, próximo a uma plantação de banana. Estava parcialmente coberto por folhas e terra. Os militares acionaram reforço policial, uma vez que amigos e familiares queriam retirar o corpo do local.
A perícia foi acionada e ele foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A causa da morte não foi informada. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da delegacia de Ibitirama. Disse ainda que até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Informações que ajudem na investigação podem ser enviadas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.