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Violência

Polícia prende homem que rendeu pai e filho em assalto em Guarapari

Wesley Rodrigues da Costa, o Farol, foi preso por policiais do Deic de Guarapari

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 20:59

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

04 out 2019 às 20:59
Caso foi investigado pelo Deic de Guarapari Crédito: Pixabay
Suspeito de invadir uma casa e ameaçar matar um homem e um menino de 7 anos durante um assalto em Guarapari, Wesley Rodrigues da Costa, o Farol, foi preso por policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari.
O titular do Deic de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio informou que Wesley agiu com um comparsa, que ainda não foi preso. No dia 3 de junho deste ano, a dupla de criminosos invadiu um imóvel e fez um homem e o filho dele, de 7 anos, reféns durante um assalto. Segundo o delegado, Wesley estava armado com uma pistola calibre .765.
“Wesley trancou as vítimas no banheiro e passou a realizar buscas a procura de objetos de valor. Em determinado momento, as vítimas entenderam que o roubo já tinha se encerrado e conseguiu abrir a porta. Wesley viu e ameaçou matar os dois. Ele ainda argumentava que pretendia matar um para que o outro sofresse a perda do ente querido”, detalhou.
Wesley e o comparsa fugiu em um carro levando cinco aparelhos de televisão, uma guitarra, uma caixa de som, dois celulares e R$ 250. Por meio de investigação, a polícia descobriu que um dos celulares estava com Wesley. Na casa dele, foram encontrados os óculos, uma camisa e boné que ele usou no dia do crime.
“Wesley foi identificado e reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime. Era o mais agressivo no dia da ação criminosa. Ele foi indiciado por roubo e denunciação caluniosa. Há a possibilidade que surja informação sobre o parceiro que agiu com ele no dia do crime”, informou o delegado.

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