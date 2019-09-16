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Vila Velha

Gerente de hamburgueria leva dois tiros durante assalto em Itaparica

De acordo com a polícia, o gerente e o chefe de cozinha estavam fumando na calçada da hamburgueria quando dois bandidos chegaram por volta das 19h deste domingo
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

16 set 2019 às 04:34

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 04:34

Caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Bernardo Coutinho
Um gerente de uma hamburgueria levou dois tiros durante um assalto ao estabelecimento localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha, na noite deste domingo (16).
De acordo com a polícia, o gerente e o chefe de cozinha estavam fumando na calçada da hamburgueria quando dois bandidos chegaram por volta das 19h.
> Jovem é esfaqueado após reagir a assalto em Cariacica
Armados, eles exigiram os pertences das vítimas. Quando as vítimas entregavam os objetos, um bandido atirou e atingiu o gerente com dois tiros um nas nádegas e outro no ombro esquerdo.
Os criminosos teriam fugido de bicicleta sem levar nada.

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