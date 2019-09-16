Gerente de hamburgueria leva dois tiros durante assalto em Itaparica

Um gerente de uma hamburgueria levou dois tiros durante um assalto ao estabelecimento localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha, na noite deste domingo (16).
De acordo com a polícia, o gerente e o chefe de cozinha estavam fumando na calçada da hamburgueria quando dois bandidos chegaram por volta das 19h.
Armados, eles exigiram os pertences das vítimas. Quando as vítimas entregavam os objetos, um bandido atirou e atingiu o gerente com dois tiros um nas nádegas e outro no ombro esquerdo.
Os criminosos teriam fugido de bicicleta sem levar nada.