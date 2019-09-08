Aos gritos de "pega ladrão", um assaltante foi perseguido por uma vítima e detido por ciclistas após assaltar uma cozinheira de 51 anos dentro do Transcol que faz a linha 502 (T. Laranjeiras - T. Itacibá).
A cozinheira contou que pegou o coletivo no bairro Alecrim, em Vila Velha, com destino à Praia do Canto, em Vitória, onde trabalha.
Quando o veículo passava pelo Centro de Vitória, o criminoso de 33 anos entrou no ônibus, pulou a roleta e sentou ao lado dela.
Bandido é detido por ciclistas após assalto em Transcol na Enseada do Suá
Na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, o bandido sacou uma pistola falsa, apontou uma faca em direção à passageira e anunciou o assalto. Ele roubou a bolsa da mulher com dinheiro, documentos, um celular e fugiu correndo.
"Não pensei direito e desci correndo atrás dele gritando 'pega ladrão'. Um grupo de ciclistas me viu gritando e foi atrás dele também. Eles o imobilizaram até os policiais militares chegaram", disse a mulher.
O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional, em Vitória. A cozinheira recuperou os objetos roubados. O caso está em andamento na delegacia.
"Já fui assaltada outras vezes no Transcol e na rua, perto da minha casa. Neste ano foi a primeira vez. Nunca tinha reagido assim. Na hora a gente nem pensa, não sei o que me deu", afirma.