Polícia prende 4° suspeito de matar sargento do Exército em Vila Velha

Elói de Oliveira Santos Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Polícia Civil divulgou a prisão do quarto e último suspeito de matar o sargento do Exército Gustavo Martins da Costa, no dia 21 de abril deste ano . Elói de Oliveira Santos, de 19 anos, estava no sistema prisional capixaba desde o dia 31 de agosto, mas com o nome do irmão. Assim que a equipe de inteligência da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha tomou conhecimento do fato, cumpriu o mandado de prisão em desfavor do jovem.

Foram presos:

Alessandro Viana Pereira, vulgo Orelha, de 24 anos - preso no dia 22 de abril; Deyvid dos Santos Valadares, vulgo DVD, de 25 anos - preso em 16 de maio. Foi solto pela Justiça e, após a expedição do mandado de prisão preventiva, é procurado pelas forças policiais; Gustavo Glória Aguiar, vulgo Bugão, de 18 anos - preso no no dia 31 de julho.

De acordo com a polícia, a equipe de inteligência da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha tomou conhecimento de que Elói havia sido preso no município de Viana pelo crime de tráfico de drogas no dia 31 de agosto. No entanto, ele teria se passado pelo irmão dele e ingressado no sistema prisional com nome falso.

Com as informações, a equipe da DHPP — juntamente ao setor de Inteligência da Secretaria de Justiça (Sejus) — cumpriu o mandado de prisão preventiva em desfavor de Elói.

O crime

À esquerda, o sargento do Exército Gustavo Martins da Costa. À direita ,Renan Mendes. Os dois foram assassinados em Vila Velha Crédito: Reprodução

O sargento do 38° Batalhão de Infantaria do Exército Gustavo Martins da Costa, de 26 anos, e um jovem de 23, identificado como Renan Mendes, foram mortos a tiros em Boa Vista II, Vila Velha , na madrugada do dia 21 de abril.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, teve acesso ao registro da Polícia Civil que informava detalhes sobre o assassinato e a prisão do primeiro suspeito. Consta no registro que câmeras de monitoramento gravaram toda a movimentação antes, durante e depois do crime.

Gustavo estava em um bar no bairro Boa Vista II, acompanhado da namorada, quando pessoas ligadas ao tráfico de drogas perceberam que ele estava armado e foram levar essa informação a traficantes. Os criminosos, então, foram ao estabelecimento e cercaram o sargento, na tentativa de tomar a arma dele.

No boletim de ocorrência consta que não dá para ter certeza se o sargento conseguiu efetuar algum disparo, pois a imagem não é clara, mas diz que foi possível identificar quando o homem de 26 anos atira contra a vítima e, mesmo com o sargento caído no chão, outro homem chega a atirar em Gustavo novamente.

A arma de Gustavo Martins da Costa foi roubada no momento do crime. Ainda conforme o registro da Polícia Civil, o jovem de 23 anos, que também foi baleado e chegou a ser socorrido, mas morreu, seria gerente do tráfico da região.

1ª prisão horas após crime

Arma do militar foi recuperada Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Horas após o crime, Alessandro Viana Pereira, vulgo Orelha, foi preso na casa da mãe em Boa Vista II, Vila Velha, na madrugada do dia 22 de abril. A arma do militar, que havia sido roubada, foi recuperada durante diligências realizadas no dia 23 de abril.

Segundo a Polícia Civil, após o crime, equipes de policiais civis da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha foram a campo com intuito de buscar mais informações sobre o fato e colher provas e imagens de câmeras de videomonitoramento que pudessem ajudar na identificação dos autores.

“Diligenciamos a procura do ‘Orelha’ em diversos locais no bairro Boa Vista, em Vila Velha, e ao descobrirmos o endereço da sua mãe fomos até o local. Dessa forma, ficamos por muito tempo monitorando a residência, até que por volta das 16h, o indivíduo saiu da casa de sua mãe caminhando pela rua e foi reconhecido pela nossa equipe, que foi ao seu encontro e o abordou dando voz de prisão. Ao indagarmos o suspeito por sua participação na morte do militar do exército, este teria dito que realmente estava no local e não deu mais detalhes do crime”, disse o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, delegado Christian Carvalho Waichert.

Na casa da mãe do suspeito detido foram encontrados e apreendidos um celular e as roupas usadas no crime, uma camisa de mangas compridas de cor branca e uma bermuda de cor bege clara.

Roupas usadas no dia do crime Crédito: Divulgação/Polícia Civil

2º suspeito preso

Deyvid dos Santos Valadares, vulgo DVD, de 25 anos, foi preso em 16 de maio. Não há mais detalhes sobre a detenção. No entanto, ele foi solto pela Justiça e, após a expedição do mandado de prisão preventiva, agora é procurado pelas forças policiais.



3º suspeito preso