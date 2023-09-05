'Do nada': homem quebra para-brisa de carro em Bento Ferreira e vai embora

Um vídeo registrado por uma câmera de monitoramento na Rua Professora Emília Franklin Molulo, em Bento Ferreira, Vitória, flagrou o momento em que um homem chega, sem motivo aparente, tira uma barra de ferro da mochila e arremessa contra o para-brisa de um veículo estacionado. As imagens circularam pelos grupos de moradores do bairro, que ainda registraram outro vidro quebrado, na mesma rua. A dúvida que fica é se foi o mesmo suspeito.
O vídeo foi gravado na madrugada do dia 27 de agosto. De acordo com a Polícia Civil, a vítima registrou o boletim pela internet, que foi validado pelo 2º Distrito de Polícia de Vitória. "O caso segue sob investigação e não há outras informações que possam ser divulgadas", informou a corporação.
Mais insegurança
Nas últimas semanas, outros casos de insegurança e vandalismo em Bento Ferreira foram noticiados. No dia 18 de agosto, uma câmera flagrou suspeitos depredando um veículo na Avenida Jaír Etienne Dessaune. A van estava estacionada no local havia pelo menos 15 dias e seria vendida, mas ficou bastante danificada. Veja vídeo:
A TV Gazeta também noticiou que nas últimas duas semanas uma moradora do bairro registrou invasões diárias ao imóvel dela, que estava vazio e seria vendido. "Eles quebram os portões, invadem internamente, retiram fiações, maçanetas, portas de alumínio, destroem tudo o que veem dentro. É uma tristeza muito grande ver um patrimônio de décadas se deteriorar tão rápido", disse a dona da casa, que preferiu não se identificar.
Bento Ferreira não está entre os bairros mais populosos de Vitória, mas é um dos cinco com o maior número de furtos e roubos em residências, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O número de crimes pode ser ainda maior, considerando que nem todas as vítimas procuram a polícia.
A Polícia Militar informou que faz o patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro para inibir os crimes que acontecem no local. A corporação reforçou, ainda, que "crimes como os citados são os chamados crimes de oportunidade, quando o criminoso passa um grande período observando a movimentação no local antes de cometer o delito. A PM atua no setor durante 24h por dia, inclusive com reforço ao policiamento ordinário".