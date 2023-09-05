'Do nada': homem quebra para-brisa de carro em Bento Ferreira e vai embora

A TV Gazeta também noticiou que nas últimas duas semanas uma moradora do bairro registrou invasões diárias ao imóvel dela, que estava vazio e seria vendido. "Eles quebram os portões, invadem internamente, retiram fiações, maçanetas, portas de alumínio, destroem tudo o que veem dentro. É uma tristeza muito grande ver um patrimônio de décadas se deteriorar tão rápido", disse a dona da casa, que preferiu não se identificar.

Bento Ferreira não está entre os bairros mais populosos de Vitória, mas é um dos cinco com o maior número de furtos e roubos em residências, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O número de crimes pode ser ainda maior, considerando que nem todas as vítimas procuram a polícia.