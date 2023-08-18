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Vitória

Flagrante: vídeo mostra homens depredando van em Bento Ferreira

Cena aconteceu na tarde desta quarta-feira (18), na Avenida Jaír Etienne Dessaune
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2023 às 18:15

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 18:15

Imagens gravadas na tarde desta sexta-feira (18) mostram suspeitos depredando um veículo na Avenida Jaír Etienne Dessaune, em Bento Ferreira, Vitória (veja acima). A van estava estacionada no local há mais de 15 dias. 
O repórter-fotográfico de A Gazeta Ricardo Medeiros foi até o local e conversou com um homem, que preferiu não se identificar, e disse que era responsável por vigiar a van para um amigo. Ele relatou que os suspeitos chegaram na hora do almoço e, em cerca de 30 minutos, destruíram praticamente tudo. 
"A situação do carro estava perfeita: painel, vidros no lugar. O carro já estava até vendido, o comprador estava deslocando o guincho para buscar, mas não deu tempo. O carro é de um amigo meu e seria vendido por R$ 2.500. Eles depredaram painel, porta, arrancaram tudo. A fiação foi a primeira a ser retirada, mas foi durante a noite. Um prejuízo total", disse. 
Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que "a Guarda Municipal de Vitória encaminhou uma viatura. No entanto, no local, foi verificado que a situação já havia sido assumida por uma equipe da Polícia Militar".
Polícia Militar disse que "não localizou acionamento para a PM atender ocorrência com estas características no bairro informado".

Bento Ferreira: van é depenada por suspeitos

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