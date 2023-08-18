Flagrante: vídeo mostra homens depredando van em Bento Ferreira

O repórter-fotográfico de A Gazeta Ricardo Medeiros foi até o local e conversou com um homem, que preferiu não se identificar, e disse que era responsável por vigiar a van para um amigo. Ele relatou que os suspeitos chegaram na hora do almoço e, em cerca de 30 minutos, destruíram praticamente tudo.

"A situação do carro estava perfeita: painel, vidros no lugar. O carro já estava até vendido, o comprador estava deslocando o guincho para buscar, mas não deu tempo. O carro é de um amigo meu e seria vendido por R$ 2.500. Eles depredaram painel, porta, arrancaram tudo. A fiação foi a primeira a ser retirada, mas foi durante a noite. Um prejuízo total", disse.