Polícia investiga se droga em praia do ES tem relação com a encontrada na Bahia

Droga encontrada em Linhares Crédito: Divulgação

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, o caso está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Linhares, mas o trabalho investigativo terá participação de policiais capixabas e da Bahia. A Polícia Federal também será acionada.

Um levantamento feito pelo G1 Bahia mostra que, no último mês, houve cinco registros de material semelhante encontrados no litoral Sul e na capital Salvador.

Apreensões na Bahia:

12 de maio - 1 mochila com 20 kg (Trancoso, Porto Seguro)

14 de maio - 2 mochilas com 52 kg (Nova Viçosa)

17 de maio - 2 mochilas com 30 kg (Belmonte)

18 maio - 1 mochila com 27 kg (Salvador)

22 maio - 1 pacote (Barra Grande)



O material que apareceu no litoral capixaba é semelhante ao achado no litoral baiano. Além de estarem em bolsas cobertas por corais se formando, os tabletes possuem na embalagem a foto de um coala e a palavra “Koala” escrita.

Drogas encontradas em Linhares

Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que foram apreendidos 34 tabletes de pasta base de cocaína, alguns intactos, e outros dissolvidos pela ação da água do mar.