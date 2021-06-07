Polícia investiga se droga em praia do ES tem relação com a encontrada na Bahia

A droga encontrada em uma bolsa na areia da praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (6), intriga a polícia. Segundo investigações preliminares, o caso pode ter relação com as drogas encontradas no litoral da Bahia em maio. No Espírito Santo, de acordo com a Polícia Militar, o material reunido e pesado somou 38,100 kg e foi entregue à 18ª Delegacia Regional de Linhares (DRL).
De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, o caso está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Linhares, mas o trabalho investigativo terá participação de policiais capixabas e da Bahia. A Polícia Federal também será acionada.
Um levantamento feito pelo G1 Bahia mostra que, no último mês, houve cinco registros de material semelhante encontrados no litoral Sul e na capital Salvador.
Apreensões na Bahia:
12 de maio - 1 mochila com 20 kg (Trancoso, Porto Seguro)
14 de maio - 2 mochilas com 52 kg (Nova Viçosa)
17 de maio - 2 mochilas com 30 kg (Belmonte)
18 maio - 1 mochila com 27 kg (Salvador)
22 maio - 1 pacote (Barra Grande)
12 de maio - 1 mochila com 20 kg (Trancoso, Porto Seguro)
14 de maio - 2 mochilas com 52 kg (Nova Viçosa)
17 de maio - 2 mochilas com 30 kg (Belmonte)
18 maio - 1 mochila com 27 kg (Salvador)
22 maio - 1 pacote (Barra Grande)
O material que apareceu no litoral capixaba é semelhante ao achado no litoral baiano. Além de estarem em bolsas cobertas por corais se formando, os tabletes possuem na embalagem a foto de um coala e a palavra “Koala” escrita.
Drogas encontradas em Linhares
Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que foram apreendidos 34 tabletes de pasta base de cocaína, alguns intactos, e outros dissolvidos pela ação da água do mar.
Segundo a Polícia Civil, o produto foi apreendido e será encaminhado para perícia criminal da Polícia Civil, em Vitória.