Polícia investiga furto de coletes salva-vidas na orla de Vila Velha

Coletes do casal de Vila Velha são vermelhos e possuem os dizeres "Lazer" Crédito: Reprodução | Kaiak Lazer

A Polícia Civil investiga o furto de 16 coletes salva-vidas de um casal de microempreendedores que trabalha na Praia da Costa, em Vila Velha . O furto aconteceu por volta das 15h30 dessa quinta-feira (05), no calçadão da orla. Além dos materiais, uma lona foi levada pelos criminosos.

Uma das proprietárias do Kaiak Lazer, Luitia Rosendo Ferraz, de 52 anos, contou que os equipamentos sumiram enquanto ela e o marido finalizavam o dia de trabalho. No momento em que faziam o recolhimento do material, parte dele sumiu. Após o furto, um boletim de ocorrência foi aberto na polícia.

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"Toda vez que a gente vai embora, vamos subindo o material, colocamos perto do reboque e voltamos para pegar o restante. Desta vez, quanto retornamos, já não tinha mais nada. Demoramos no máximo 20 minutos. Na mesma hora, corremos a praia toda a pé. Mas acho que foi roubado de carro, pois era muito pesado. E ninguém viu, o que é mais engraçado", relatou.

Modelo do colete salva-vidas que foi furtado em Vila Velha Crédito: Reprodução | Kayak Lazer

De acordo com ela, o prejuízo já soma quase R$5 mil. Afirmou ainda que os passeios no mar canela-verde é a principal fonte de renda da família. "Para mim, foi muito triste. Eu não sabia se eu chorava, xingava. Foi um susto muito grande. Porque uma hora você está estabilizada e, de repente, tudo cai aos seus pés", lamentou.

Luitia Rosendo reclama ainda da sensação de insegurança enfrentada pelos trabalhadores da região: "E é um sentimento tanto entre ambulantes, como a gente, quanto moradores. Um ambulante vigia o outro, para se ajudar. A movimentação está muito grande".

Apesar das dificuldades, ela afirma que conta com o apoio de amigos e familiares para voltar a trabalhar o quanto antes. "Agora, a gente vai comprar tudo de novo. Estamos no ramo há seis anos e temos muitos amigos que querem nos ajudar. Amanhã (07) já estou trabalhando de novo, se Deus quiser", destacou.

Quem identificar os coletes, que estão plotados com os dizeres "Lazer", pode entrar em contato neste link ou pelo telefone (27) 99745-6784 (falar com Emílio).

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela internet e validado pelo 6º Distrito Policial, que será responsável pelas investigações.

Destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

A Guarda Municipal de Vila Velha, força auxiliar de segurança, afirmou que realiza patrulhamento em toda extensão da cidade constantemente, inclusive na orla de Vila Velha. Além do patrulhamento com as viaturas e as motos, a GM realiza o patrulhamento de bicicleta e de quadriciclo. "Importante alertar que moradores, comerciantes e munícipes podem acionar a Guarda de Vila Velha pelo novo número da Central da Guarda: 3149-7444", destacou, por nota.