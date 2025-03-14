Polícia investiga caso de criança esquecida em ônibus escolar em Linhares

Criança de 4 anos ficou por horas presas dentro de um ônibus escolar em Linhares Crédito: Pixabay

A Polícia Civil investiga a denúncia de que um menino de apenas quatro anos, com deficiência, teria sido esquecido em um ônibus escolar na última quarta-feira (12), na região de Degredo, zona rural de Linhares , no Norte do Espírito Santo . A criança teria permanecido presa no veículo por cerca de três horas. O caso foi registrado nesta sexta-feira (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, os pais levaram o filho até o ônibus escolar, onde estavam o motorista e a monitora. Por volta das 10h30, receberam uma ligação da instituição informando que o menino havia sido esquecido dentro do veículo. Ao repórter da TV Gazeta Norte, Isaac Ribeiro, os pais da criança disseram que o menino ficou preso dentro do ônibus por mais de 3 horas. As circunstâncias e a dinâmica do ocorrido não foram detalhadas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Linhares informou que solicitou à empresa responsável pelo transporte escolar a "imediata apuração do caso" e garantiu que adotará todas as medidas administrativas cabíveis.

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A prefeitura acrescentou que o aluno passa bem e que a equipe da unidade de ensino, com o apoio da direção e dos profissionais da escola, prestou acolhimento tanto à criança quanto à família, contando com o acompanhamento de uma equipe pedagógica.

Ainda segundo a Prefeitura de Linhares, o caso foi registrado em ata pela direção escolar, com ciência e assinatura do responsável pelo estudante, e posteriormente encaminhado à Secretaria Municipal de Educação.

Ouvidoria A Secretaria de Educação de Linhares informou que orienta aos pais ou responsáveis que qualquer irregularidade acionem a Ouvidoria da Comissão de Gestão e Fiscalização do Transporte Escolar no telefone 27 98179-0548 ou pelo e-mail: [email protected]