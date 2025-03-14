O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta amarelo para chuvas intensas nesta sexta-feira (14) para 21 cidades da Região Sul do Espírito Santo, renovando o aviso climático do dia anterior. Até a manhã de sábado (15), pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos chegando até 60km/h.
Apesar do possível temporal, o risco é baixo para queda de árvores, cortes de energia elétrica e alagamentos. Confira abaixo a lista completa das cidades sob o alerta:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
Instituto renova alerta para chuvas intensas em cidades do Sul do ES