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Instituto renova alerta para chuvas intensas em cidades do Sul do ES

O aviso meteorológico do Inmet é direcionado novamente ao Sul e Caparaó capixaba, onde as precipitações podem ocorrer até a manhã de sábado (15)
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

14 mar 2025 às 15:01

Publicado em 14 de Março de 2025 às 15:01

Inmet emite alerta amarelo para cidades do Sul do ES Crédito: Reprodução/Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta amarelo para chuvas intensas nesta sexta-feira (14) para 21 cidades da Região Sul do Espírito Santo, renovando o aviso climático do dia anterior. Até a manhã de sábado (15), pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos chegando até 60km/h.
Apesar do possível temporal, o risco é baixo para queda de árvores, cortes de energia elétrica e alagamentos. Confira abaixo a lista completa das cidades sob o alerta:
  1. Alegre 
  2. Apiacá 
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte 
  5. Cachoeiro de Itapemirim 
  6. Castelo
  7. Divino de São Lourenço
  8. Dores do Rio Preto
  9. Guaçuí 
  10. Ibitirama 
  11. Itapemirim 
  12. Iúna
  13. Jerônimo Monteiro
  14. Marataízes
  15. Mimoso do Sul 
  16. Muniz Freire
  17. Muqui 
  18. Presidente Kennedy
  19. Rio Novo do Sul
  20. São José do Calçado 
  21. Vargem Alta
Instituto renova alerta para chuvas intensas em cidades do Sul do ES

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