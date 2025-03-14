Instituto renova alerta para chuvas intensas em cidades do Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais um alerta amarelo para chuvas intensas nesta sexta-feira (14) para 21 cidades da Região Sul do Espírito Santo, renovando o aviso climático do dia anterior. Até a manhã de sábado (15), pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos chegando até 60km/h.