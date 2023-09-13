Polícia investiga advogado que prometia indenização em Marilândia

A OAB-ES informou que acredita que o grupo estava agindo já há duas semanas na cidade. Segundo a ordem, os suspeitos diziam aos moradores que poderiam fazer o cadastro para entrar com uma ação contra a Samarco, devido à lama que atingiu o Rio Doce em 2015, após a tragédia de Mariana. Apesar de ser cortada pelo rio, a cidade não é abastecida com a água dele. No entanto, nos documentos, consta que os moradores eram pescadores.