Polícia impede sequestro e prende suspeito de tráfico em Cariacica

Helicóptero do Notaer deu apoio aos policiais militares durante perseguição em Cariacica neste sábado (24) Crédito: Divulgação / Notaer



De acordo com a Polícia Militar , dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica, sequestraram um adolescente, que também teria participação no tráfico.

Durante patrulha pelo bairro Santana, os policiais receberam a informação de que um veículo roubado estaria circulando pela região. De acordo com o tenente Zuqui, da Polícia Militar, que participou da ação, os agentes só souberam que se tratava de um sequestro durante a perseguição.

“A gente estava com a informação de um veículo com restrição de furto e roubo circulando pela região de Santana e do Morro do Quiabo. Em patrulhamento, a gente visualizou o veículo na região de Santana. Na aproximação, o veículo empreendeu fuga. Durante o acompanhamento a gente recebeu a informação que seria um sequestro”, contou.

Helicóptero do Notaer deu apoio aos policiais militares durante perseguição em Cariacica neste sábado (24) Crédito: Divulgação / Notaer

Durante a perseguição, um helicóptero do Notaer deu apoio aos militares, acompanhando o veículo pelo ar. Já na região de Vila Graúna, os suspeitos foram cercados. Eles abandonaram o carro com o sequestrado dentro e fugiram, segundo a PM, atirando contra os militares.

“Na região de Vila Graúna, já cercados e com apoio do Notaer, dois suspeitos abandonaram o veículo, saíram do carro em fuga e começaram a disparar contra a guarnição”, contou o tenente.

Depois de buscas pela região, os militares encontraram um dos suspeitos. “Ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídio. É um indivíduo conhecido pelo tráfico de drogas na região do Morro do Quiabo”, informou o policial.

O outro suspeito não foi localizado. Ainda de acordo com a polícia, o sequestrado tem 16 anos e também é conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas na região. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica.