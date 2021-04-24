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Perseguição

Polícia impede sequestro e prende suspeito de tráfico em Cariacica

Veículo foi interceptado no bairro Vila Graúna. Adolescente de 16 anos foi sequestrado por suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Morro do Quiabo

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2021 às 18:58
Helicóptero do Notaer deu apoio aos policiais militares durante perseguição em Cariacica neste sábado (24)
Helicóptero do Notaer deu apoio aos policiais militares durante perseguição em Cariacica neste sábado (24) Crédito: Divulgação / Notaer
Policiais militares impediram um sequestro em Cariacica, na manhã deste sábado (24). O caso aconteceu no bairro Vila Graúna. Durante a fuga, os suspeitos dispararam contra os militares. Depois de buscas na região, inclusive com o apoio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), um homem foi preso.
De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica, sequestraram um adolescente, que também teria participação no tráfico.
Durante patrulha pelo bairro Santana, os policiais receberam a informação de que um veículo roubado estaria circulando pela região. De acordo com o tenente Zuqui, da Polícia Militar, que participou da ação, os agentes só souberam que se tratava de um sequestro durante a perseguição.
“A gente estava com a informação de um veículo com restrição de furto e roubo circulando pela região de Santana e do Morro do Quiabo. Em patrulhamento, a gente visualizou o veículo na região de Santana. Na aproximação, o veículo empreendeu fuga. Durante o acompanhamento a gente recebeu a informação que seria um sequestro”, contou.
Helicóptero do Notaer deu apoio aos policiais militares durante perseguição em Cariacica neste sábado (24)
Helicóptero do Notaer deu apoio aos policiais militares durante perseguição em Cariacica neste sábado (24) Crédito: Divulgação / Notaer
Durante a perseguição, um helicóptero do Notaer deu apoio aos militares, acompanhando o veículo pelo ar. Já na região de Vila Graúna, os suspeitos foram cercados. Eles abandonaram o carro com o sequestrado dentro e fugiram, segundo a PM, atirando contra os militares.
“Na região de Vila Graúna, já cercados e com apoio do Notaer, dois suspeitos abandonaram o veículo, saíram do carro em fuga e começaram a disparar contra a guarnição”, contou o tenente.
Depois de buscas pela região, os militares encontraram um dos suspeitos. “Ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídio. É um indivíduo conhecido pelo tráfico de drogas na região do Morro do Quiabo”, informou o policial.
O outro suspeito não foi localizado. Ainda de acordo com a polícia, o sequestrado tem 16 anos e também é conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas na região. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cariacica.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para informações sobre o caso, mas, até a publicação desta matéria, a ocorrência ainda estava em andamento no plantão vigente.

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