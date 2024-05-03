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Em Sooretama

Polícia identifica adolescente responsável por perfis de injúria e difamação no ES

Páginas postavam mensagens anônimas com conteúdos contra crianças e adolescentes da região; uma das vítimas, de 12 anos, chegou a tentar suicídio

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 15:42

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

03 mai 2024 às 15:42
Polícia identifica adolescente responsável por perfis de injúria e difamação no ES
Mensagens anônimas com conteúdos difamatórios eram postados em perfis de uma rede social Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Polícia Civil concluiu as investigações e identificou um jovem de 17 anos que era responsável por perfis de injúria e difamação contra crianças e adolescentes de Sooretama, no Norte do Estado. Segundo a corporação, as mensagens anônimas postadas pelas páginas levaram uma das vítimas, de 12 anos, a tentar suicídio. O autor dos perfis, que não teve a identidade divulgada, já viveu na cidade e, atualmente, reside em outro Estado. 
As investigações da Polícia Civil tiveram início após os responsáveis da vítima de 12 anos apresentarem um print de uma página da rede social Instagram, titulada “Explana_Sooretama027x”. Nela, havia uma publicação com dizeres de conteúdo sexual e ofensas contra a criança, que abalaram a vítima a ponto dela tentar suicídio.
Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Sooretama, delegado Eudson Ferreira Bento, o responsável pela página criava um link por meio de um site, no qual os seguidores conseguiam enviar mensagens anônimas, muitas delas contendo difamações e injúrias, e quase todas tendo como vítimas crianças e adolescentes.
"Conseguimos localizar o responsável. Trata-se de um adolescente de 17 anos que viveu por anos em Sooretama [...]. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento com o perfil, mas após ser confrontado com as provas técnicas que recaem contra ele, confessou"
Eudson Ferreira Bento - Delegado
Após a oitiva do autor, o perfil foi desativado. A Polícia Civil também representou à Justiça para ser determinado o bloqueio definitivo da página.
Segundo a corporação, o procedimento foi finalizado e encaminhado à Justiça, para que o promotor responsável analise o caso e adote as providências socioeducativas cabíveis.

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