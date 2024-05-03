Polícia identifica adolescente responsável por perfis de injúria e difamação no ES

Mensagens anônimas com conteúdos difamatórios eram postados em perfis de uma rede social Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil concluiu as investigações e identificou um jovem de 17 anos que era responsável por perfis de injúria e difamação contra crianças e adolescentes de Sooretama , no Norte do Estado. Segundo a corporação, as mensagens anônimas postadas pelas páginas levaram uma das vítimas, de 12 anos, a tentar suicídio. O autor dos perfis, que não teve a identidade divulgada, já viveu na cidade e, atualmente, reside em outro Estado.

As investigações da Polícia Civil tiveram início após os responsáveis da vítima de 12 anos apresentarem um print de uma página da rede social Instagram, titulada “Explana_Sooretama027x”. Nela, havia uma publicação com dizeres de conteúdo sexual e ofensas contra a criança, que abalaram a vítima a ponto dela tentar suicídio.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Sooretama, delegado Eudson Ferreira Bento, o responsável pela página criava um link por meio de um site, no qual os seguidores conseguiam enviar mensagens anônimas, muitas delas contendo difamações e injúrias, e quase todas tendo como vítimas crianças e adolescentes.

"Conseguimos localizar o responsável. Trata-se de um adolescente de 17 anos que viveu por anos em Sooretama [...]. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento com o perfil, mas após ser confrontado com as provas técnicas que recaem contra ele, confessou" Eudson Ferreira Bento - Delegado

Após a oitiva do autor, o perfil foi desativado. A Polícia Civil também representou à Justiça para ser determinado o bloqueio definitivo da página.