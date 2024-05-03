Operação em Vitória: polícia apreende de fios a peças de hidrante furtadas

Operação no Morro da Garrafa contra furto de fios

Uma operação realizada no Morro da Garrafa, na Praia do Suá, em Vitória , terminou com a apreensão de três quilos de fios de cobre, dezenas de peças de alumínio, partes de ar condicionado e até esguichos de hidrantes. A operação foi realizada na terça-feira (30), com colaboração entre Polícia Civil e Guarda Municipal de Vitória.

Conforme as investigações, o material era furtado na região dos bairros Praia do Canto e Praia de Santa Helena, e os produtos eram levados para o Morro da Garrafa, onde eram vendidos, segundo a Polícia Civil.

A ação foi desencadeada após relatos de furtos de fios e cabos das vias públicas da capital, onde os infratores foram flagrados pelas câmeras de videomonitoramento da prefeitura transportando os materiais em carrinhos de supermercado. No Morro da Garrafa, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Mas não houve prisão. Segundo a Polícia Civil, há um homem classificado como principal receptador do material. Ele, porém, conseguiu fugir durante a ação policial.