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Crime

Operação em Vitória: polícia apreende de fios a peças de hidrante furtadas

Material era furtado na região dos bairros Praia do Canto e Praia de Santa Helena. Morro da Garrafa, segundo a Polícia Civil, era o local para onde produtos eram levados e vendidos

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2024 às 15:11

Operação no Morro da Garrafa contra furto de fios

Uma operação realizada no Morro da Garrafa, na Praia do Suá, em Vitória, terminou com a apreensão de três quilos de fios de cobre, dezenas de peças de alumínio, partes de ar condicionado e até esguichos de hidrantes. A operação foi realizada na terça-feira (30), com colaboração entre Polícia Civil e Guarda Municipal de Vitória.
Conforme as investigações, o material era furtado na região dos bairros Praia do Canto e Praia de Santa Helena, e os produtos eram levados para o Morro da Garrafa, onde eram vendidos, segundo a Polícia Civil.
A ação foi desencadeada após relatos de furtos de fios e cabos das vias públicas da capital, onde os infratores foram flagrados pelas câmeras de videomonitoramento da prefeitura transportando os materiais em carrinhos de supermercado. No Morro da Garrafa, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Mas não houve prisão. Segundo a Polícia Civil, há um homem classificado como principal receptador do material. Ele, porém, conseguiu fugir durante a ação policial.
Ainda segundo a polícia, traficantes teriam soltado fogos de artifícios para anunciar a chegada dos agentes. O homem procurado tem 51 anos, mas ele não teve identidade revelada pela polícia. Segundo a Polícia Civil, ele já foi condenado por receptação qualificada e tem acusação por homicídio.

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