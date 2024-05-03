Menina de 9 anos pede abrigo em loja no ES após mãe tentar esfaqueá-la

A mãe e a filha de nove anos foram levadas para a Delegacia de Colatina Crédito: Governo do ES

Uma criança de 9 anos pediu abrigo em uma loja após dizer que a mãe, de 28, tentou matá-la com um golpe de faca. O caso aconteceu no bairro Colatina Velha, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde desta quinta-feira (2). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a mulher foi encontrada em casa e confessou que agrediu a filha com o objeto.

Segundo a PM, a criança chegou até o estabelecimento com uniforme de escola e mochila nas costas, chorando desesperada e foi acolhida. A pessoa responsável pelo comércio denunciou a situação para a polícia, que foi até o local e conversou com a menina. Em seguida, a equipe localizou a mãe dela e ela confirmou o que a filha relatou.

A mãe, junto da filha, foi levada para a Delegacia Regional de Colatina. A menina disse em depoimento, espontaneamente, que havia chegado da escola e foi para a cozinha fazer um prato de comida. Quando estava se alimentando, a mãe apareceu com uma faca e a ameaçou entregar-lhe para o pai, que é separado dela e mora em outra casa.

A filha conta que a mãe começou a agredi-la. Depois pegou uma faca e desferiu um golpe no rosto da menina, que colocou as mãos na frente para se proteger, mas acabou tendo um dedo cortado superficialmente. Para não ser esfaqueada, a criança contou que pulou a janela de casa e fugiu.

A Gazeta procurou a Conforme o boletim de ocorrência, após o relato da criança, o Conselho Tutelar de Colatina foi acionado para representar a menina. A reportagem deprocurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o procedimento adotado com a mulher. Em nota, a corporação informou que "a suspeita, de 28 anos, levada à Delegacia Regional de Colatina, foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento".