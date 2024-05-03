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Em Colatina

Menina de 9 anos pede abrigo em loja no ES após mãe tentar esfaqueá-la

Caso aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (2) em Colatina. Conselho Tutelar foi acionado para representar pela criança. Mulher foi ouvida e liberada da delegacia

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 11:50

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 mai 2024 às 11:50
15ª Delegacia Regional de Colatina
A mãe e a filha de nove anos foram levadas para a Delegacia de Colatina Crédito: Governo do ES
Uma criança de 9 anos pediu abrigo em uma loja após dizer que a mãe, de 28, tentou matá-la com um golpe de faca. O caso aconteceu no bairro Colatina Velha, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde desta quinta-feira (2). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher foi encontrada em casa e confessou que agrediu a filha com o objeto.
Segundo a PM, a criança chegou até o estabelecimento com uniforme de escola e mochila nas costas, chorando desesperada e foi acolhida. A pessoa responsável pelo comércio denunciou a situação para a polícia, que foi até o local e conversou com a menina. Em seguida, a equipe localizou a mãe dela e ela confirmou o que a filha relatou.
A mãe, junto da filha, foi levada para a Delegacia Regional de Colatina. A menina disse em depoimento, espontaneamente, que havia chegado da escola e foi para a cozinha fazer um prato de comida. Quando estava se alimentando, a mãe apareceu com uma faca e a ameaçou entregar-lhe para o pai, que é separado dela e mora em outra casa.
A filha conta que a mãe começou a agredi-la. Depois pegou uma faca e desferiu um golpe no rosto da menina, que colocou as mãos na frente para se proteger, mas acabou tendo um dedo cortado superficialmente. Para não ser esfaqueada, a criança contou que pulou a janela de casa e fugiu.
Conforme o boletim de ocorrência, após o relato da criança, o Conselho Tutelar de Colatina foi acionado para representar a menina. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o procedimento adotado com a mulher. Em nota, a corporação informou que "a suspeita, de 28 anos, levada à Delegacia Regional de Colatina, foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento".
Prefeitura de Colatina também foi procurada pela reportagem para saber do atendimento à vítima. A administração municipal, no entanto, informou que o Conselho Tutelar não foi acionado para atender o caso. 

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