Polícia estoura "oficina" de armas de fogo para criminosos em Pedro Canário

Armas de fogo foram encontrados em fábrica clandestina em Pedro Canário Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil estourou, na manhã desta sexta-feira (22), uma fábrica clandestina de armas localizada em Pedro Canário , no Norte capixaba. A suspeita da corporação é de que o local produzia armas de fogo para criminosos da região Norte do Estado e Sul da Bahia

O maquinário, além de uma quantidade de insumos e munições, estavam na casa de um homem de 43 anos, investigado por envolvimento em um homicídio cometido em Conceição da Barra . Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

Ao chegaram na residência do investigado para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais foram recebidos pelo próprio suspeito, que estava armado. No entanto, o homem não ofereceu resistência. Na área externa da casa, os policiais encontraram maquinários industriais, insumos, cartuchos e material para recarga de munição, peças para montagem de armas de fogo, além de armas com capacidade de funcionamento.

Ao todo, foram apreendidas sete armas longas montadas, uma garrucha, três armas longas de pressão e 15 coronhas de espingarda. A polícia também encontrou 17 canos de espingarda, quatro revólveres, um simulacro de pistola, diversas munições e estojos de vários calibres, diversos materiais para recarga de munição e maquinário utilizado na fabricação de armas e munições.

Apesar do farto material, o homem alegou ter uma oficina, negando a atividade clandestina. De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, delegado Roberto Fanti, levantamentos da corporação indicaram que o suspeito realmente tem uma oficina registrada como empresa. "Entretanto, não encontramos, até agora, que tipo de material lícito seria fabricado nesta oficina", acrescentou o delegado.

Polícia estoura "oficina" que produzia armas de fogo para criminosos no ES

Homicídio em Conceição da Barra

As investigações da Polícia Civil tiveram início no dia 5 de fevereiro, quando um homem foi morto a tiros, dentro de casa, na Comunidade Água Preta, zona rural de Conceição da Barra. A partir dos levantamentos, a Delegacia de Polícia de Conceição da Barra chegou a um suspeito, de 35 anos, morador do assentamento Valdício Barbosa, na zona rural do mesmo município.

Nesta quinta-feira (21), uma equipe policial deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Os policiais encontraram munições e armas, entre elas, um revólver, que pode ter sido usado no homicídio. O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado ao sistema prisional.

Ainda de acordo com o delegado, com autorização judicial, a Polícia Civil teve acesso ao celular do suspeito, por meio do qual foram confirmadas as suspeitas com relação à autoria do homicídio. "Também chegamos ao segundo suspeito, morador de Pedro Canário. Representamos pelas prisões temporárias dos dois e solicitamos um mandado de busca e apreensão na casa do segundo suspeito, o que foi autorizado pelo Poder Judiciário. Lá, encontramos a fábrica de armas”, explicou Roberto Fanti.