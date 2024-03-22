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Após acidente

Perseguição acaba em prisão, apreensão de arma e quase R$ 11 mil em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, com a dupla polícia apreendeu uma submetralhadora caseira, munição, e dinheiro em espécie proveniente de um roubo

Publicado em 22 de Março de 2024 às 13:51

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mar 2024 às 13:51
Homens são presos após perseguição, R$ 10 mil roubados
Mais de R$ 10 mil reais foram recuperados pela polícia após a perseguição em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar
Dois homens, de 27 e 20 anos, acabaram presos na noite de quinta-feira (21) após perseguição policial pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, eles foram pegos com R$ 10 mil em dinheiro roubados de um morador do bairro Paraíso e ainda uma submetralhadora caseira. A identidade da dupla não foi informada. 
Segundo informações da polícia, no bairro Gilberto Machado, os suspeitos aumentaram bruscamente a velocidade da motocicleta ao notarem a presença dos militares. Os policiais deram ordem de parada, que não foi acatada e houve perseguição na Avenida Aristides Campos. O carona jogou uma mochila e a fuga prosseguiu até a moto bater em um veículo.
Com o acidente, o piloto desceu e deitou no chão, enquanto o garupa tentou fugir correndo. Ele foi alcançado e os dois foram levados para a delegacia. Na mochila, havia a arma, uma submetralhadora caseira calibre .380, carregada e municiada, e um envelope de papel contendo quase R$ 11 mil reais em espécie.
Segundo a polícia, a vítima do roubo reconheceu os suspeitos. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran. Sobre o crime, a Polícia Civil informa que os suspeitos, de 27 e 20 anos, foram autuados em flagrante por roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo, adulteração veicular e desobediência à ação policial. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória.

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