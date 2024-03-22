Perseguição acaba em prisão, apreensão de arma e quase R$ 11 mil em Cachoeiro

Mais de R$ 10 mil reais foram recuperados pela polícia após a perseguição em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar

Dois homens, de 27 e 20 anos, acabaram presos na noite de quinta-feira (21) após perseguição policial pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, eles foram pegos com R$ 10 mil em dinheiro roubados de um morador do bairro Paraíso e ainda uma submetralhadora caseira. A identidade da dupla não foi informada.

Segundo informações da polícia, no bairro Gilberto Machado, os suspeitos aumentaram bruscamente a velocidade da motocicleta ao notarem a presença dos militares. Os policiais deram ordem de parada, que não foi acatada e houve perseguição na Avenida Aristides Campos. O carona jogou uma mochila e a fuga prosseguiu até a moto bater em um veículo.

Com o acidente, o piloto desceu e deitou no chão, enquanto o garupa tentou fugir correndo. Ele foi alcançado e os dois foram levados para a delegacia. Na mochila, havia a arma, uma submetralhadora caseira calibre .380, carregada e municiada, e um envelope de papel contendo quase R$ 11 mil reais em espécie.