O tráfico internacional de drogas seria o principal destino para boa parte de quase de uma tonelada de cocaína apreendida em uma marina no bairro Perocão, em Guarapari, nesta quarta-feira (2). A desconfiança partiu devido à forma que o material - avaliado em R$ 150 milhões de reais - foi encontrado: embalado para proteger da água e com alças conectadas aos entorpecentes. A informação é da Polícia Militar repassada em atendimento à imprensa para a repórter Any Cometti, da TV Gazeta,
O comandante-geral da PM, o coronel Douglas Caus explicou que as alças ligadas aos 50 malotes normalmente são utilizadas para conectar drogas a cascos de navios. Uma vez já presas nas embarcações, elas são ‘levadas’ para outros Estados e países.
Toda a cocaína estava em uma sala alugada para terceiros na área de marina. O homem que protegia o espaço acabou detido e levado à Polícia Federal.
Polícia encontra indícios de que cocaína apreendida no ES seria conectada a navios
Além da droga, um fuzil AR-15 foi encontrado em uma área de mangue perto da marina. Um funcionário do local onde ficam embarcações encontrou também um carregador do armamento.
Cocaína encontrada em Guarapari seria usada em tráfico internacional de drogas pelo ES
A descoberta da PM aconteceu após denúncias. Moradores notaram uma grande movimentação de pessoas armadas em um carro pela região. Em vídeos enviados à corporação – que não foram divulgados por sigilo da investigação – é possível ver homens saltando dos veículos com fuzis.
Em seguida, novas reclamações chegaram pelo 190. Os agentes então se dirigiram ao local e descobriram as drogas. O dono da marina autorizou a entrada dos policiais para investigação.
A Polícia Federal foi procurada para mais informações sobre o caso.