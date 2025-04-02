O comandante-geral da PM, o coronel Douglas Caus explicou que as alças ligadas aos 50 malotes normalmente são utilizadas para conectar drogas a cascos de navios. Uma vez já presas nas embarcações, elas são ‘levadas’ para outros Estados e países.

Cerca de uma tonelada de cocaína é apreendida em Guarapari. Crédito: Any Cometti

Toda a cocaína estava em uma sala alugada para terceiros na área de marina. O homem que protegia o espaço acabou detido e levado à Polícia Federal

Your browser does not support the audio element. Polícia encontra indícios de que cocaína apreendida no ES seria conectada a navios

Além da droga, um fuzil AR-15 foi encontrado em uma área de mangue perto da marina. Um funcionário do local onde ficam embarcações encontrou também um carregador do armamento.

Cocaína encontrada em Guarapari seria usada em tráfico internacional de drogas pelo ES

A descoberta da PM aconteceu após denúncias. Moradores notaram uma grande movimentação de pessoas armadas em um carro pela região. Em vídeos enviados à corporação – que não foram divulgados por sigilo da investigação – é possível ver homens saltando dos veículos com fuzis.

Em seguida, novas reclamações chegaram pelo 190. Os agentes então se dirigiram ao local e descobriram as drogas. O dono da marina autorizou a entrada dos policiais para investigação.