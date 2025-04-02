Marinha suspende buscas a pescador de Marataízes que sumiu após naufrágio

Embarcação de Itapemirim naufraga no litoral do ES e tripulante está desaparecido Crédito: Arquivo da família

Segundo a Marinha, as ações de resgate foram iniciadas no dia 23, quando o Salvamar Sueste foi informado do naufrágio da embarcação “Ana Júnior”. No barco, com Saith, também estavam mais dois pescadores de Itapemirim, pai e filho que foram resgatados em alto-mar, naquela data.

Saith é morador de Pontal, em Marataízes. O barco em que estavam quebrou no dia 15 e os três pescadores ficaram a deriva o dia 20, quando a embarcação afundou totalmente. Saith teria se jogado no mar, apoiado em uma tábua, dizendo que seguiria para terra para procurar ajuda e não foi mais visto. A água estava gelada e ele estaria já desorientado, segundo os colegas socorridos.

Buscas áreas e pelo mar

Durante os cinco dias de operação de busca e salvamento, foram empregados os seguintes meios: equipe SAR da Capitania dos Portos do Espírito Santo, Navio Patrulha Oceânico “Apa”, aeronave (SC-105) da Força Aérea Brasileira (FAB) e aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). A operação abrangeu uma área aproximada de 16.194,4 km², totalizando 75 horas de navegação e mais de dezoito horas de voo.