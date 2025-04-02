Marinha suspende buscas a pescador de Marataízes que sumiu após naufrágio

A Marinha do Brasil suspendeu as buscas pelo pescador Saith Simões Gabriel, de 46 anos, que é de Marataízes e desapareceu no dia 20 do mês passado, quando a embarcação pesqueira em que estavam ele e outros dois pescadores naufragou próximo de Jacaraípe, no município de Serra. Os esforços para localizá-lo foram encerrados na última sexta-feira (28).
Segundo a Marinha, as ações de resgate foram iniciadas no dia 23, quando o Salvamar Sueste foi informado do naufrágio da embarcação “Ana Júnior”. No barco, com Saith, também estavam mais dois pescadores de Itapemirim, pai e filho que foram resgatados em alto-mar, naquela data.
Saith é morador de Pontal, em Marataízes. O barco em que estavam quebrou no dia 15 e os três pescadores ficaram a deriva o dia 20, quando a embarcação afundou totalmente. Saith teria se jogado no mar, apoiado em uma tábua, dizendo que seguiria para terra para procurar ajuda e não foi mais visto. A água estava gelada e ele estaria já desorientado, segundo os colegas socorridos.
Buscas áreas e pelo mar
Durante os cinco dias de operação de busca e salvamento, foram empregados os seguintes meios: equipe SAR da Capitania dos Portos do Espírito Santo, Navio Patrulha Oceânico “Apa”, aeronave (SC-105) da Força Aérea Brasileira (FAB) e aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). A operação abrangeu uma área aproximada de 16.194,4 km², totalizando 75 horas de navegação e mais de dezoito horas de voo.
Ainda segundo a Marinha, foi instaurado um inquérito sobre acidentes e fatos de navegação para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido. O incidente, informou, continuará sendo divulgado para os navios e embarcações que transitam na área do desaparecimento, e as buscas poderão ser retomadas caso surjam novas informações.