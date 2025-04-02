Oficial de Justiça é ameaçada com arma ao entregar intimação em Cariacica

O que era para ser mais um dia comum de trabalho virou trauma para uma oficial de Justiça do Espírito Santo. Enquanto conversava com uma moradora para entregar uma intimação, um homem apareceu e ameaçou a mulher com uma arma na cabeça. O caso aconteceu no bairro Aparecida, em Cariacica, na última segunda-feira (31).
A oficial, de 48 anos, conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. Ela disse que estava no local para entregar uma intimação. De repente, um homem, que nada tinha a ver com a intimação, chegou já alterado, segurando uma arma.
"Ele estava aparentemente surtado, drogado. Eu imaginei que fosse um assalto, já estava até pronta para entregar o carro, mas ele já veio colocando a arma na minha cabeça e gritando muito. Eu comecei a falar que era oficial de Justiça, que trabalhava no bairro, que todo mundo me conhecia. A menina com quem eu estava conversando disse para ele me deixar ir, porque eu trabalhava no bairro, e ele mandou eu ir, mas disse que naquele dia iria 'passar um'", detalhou a vítima.
Assustada, a oficial parou em um estabelecimento para se recompor e depois voltou para o Fórum. Ela registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
Foi um momento de horror, mas até aqui Deus me guiou
Em nota, a Polícia Civil disse que o boletim de ocorrência registrado pela vítima foi validado pelo 15º Distrito Policial de Cariacica, que está trabalhando para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. A reportagem de A Gazeta também procurou o Tribunal de Justiça do Estado (TJES) para um posicionamento sobre o caso. O texto será atualizado quando houver retorno.