Oficial de Justiça é ameaçada com arma ao entregar intimação em Cariacica

A oficial, de 48 anos, conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta . Ela disse que estava no local para entregar uma intimação. De repente, um homem, que nada tinha a ver com a intimação, chegou já alterado, segurando uma arma.

"Ele estava aparentemente surtado, drogado. Eu imaginei que fosse um assalto, já estava até pronta para entregar o carro, mas ele já veio colocando a arma na minha cabeça e gritando muito. Eu comecei a falar que era oficial de Justiça, que trabalhava no bairro, que todo mundo me conhecia. A menina com quem eu estava conversando disse para ele me deixar ir, porque eu trabalhava no bairro, e ele mandou eu ir, mas disse que naquele dia iria 'passar um'", detalhou a vítima.