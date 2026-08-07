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Investigação

Polícia divulga fotos dos suspeitos de matar colega de trabalho em Aracruz

Investigados fugiram logo após o crime cometido no último sábado (1), na Barra do Sahy

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 17:55

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

07 ago 2026 às 17:55

A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (7), as imagens de Wesley Luis Queiroz Lima, de 27 anos, e Alison Almeida Damasio, de 29, investigados pela morte de um funcionário terceirizado da Seatrium, na Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, os dois fugiram após o crime. Eles não foram encontrados nos endereços cadastrados e deixaram de comparecer aos respectivos locais de trabalho desde o crime.


Diante disso, a Polícia Civil pede a colaboração da população para localizar os investigados. "A identidade do denunciante será mantida em sigilo", destacou o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado Vicente Pellegrino Neto.

Wesley Luis Queiroz Lima e Alison Almeida Damasio são investigados por homicídio e tentativa de homicídio.
Wesley Luis Queiroz Lima e Alison Almeida Damasio são investigados por homicídio e tentativa de homicídio. Divulgação | Polícia Civil
Segunda vítima baleada durante o crime

Segundo o inquérito policial, Wesley e a vítima, Douglas, trabalhavam como funcionários terceirizados da Seatrium e discutiram durante o expediente no último sábado (1º). Ao fim da jornada de trabalho, os dois investigados seguiram Douglas e um colega de trabalho até a área externa da empresa. Wesley teria efetuado os disparos que atingiram Douglas pelas costas.


A Polícia Civil informou ainda que a pessoa que estava com Douglas também foi baleada durante a ação. Conforme a Polícia Militar, ela foi socorrida por uma ambulância da empresa e encaminhada ao Pronto Atendimento de Barra do Riacho.

Câmeras registraram a fuga

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela Polícia Civil mostram que os dois investigados deixaram a empresa juntos, seguiram as vítimas de forma coordenada e fugiram logo após os disparos. Um vídeo que circulou nas redes sociais também mostra um corpo caído no chão diante de alguns trabalhadores e um homem uniformizado correndo após o crime. (Veja acima.)

Empresa diz colaborar com as investigações

Em nota, a Seatrium informou que presta assistência à família da vítima e colabora integralmente com as investigações. A empresa afirmou ainda que repudia qualquer tipo de violência e reforçou que a segurança e o bem-estar dos trabalhadores permanecem entre suas prioridades.

Como denunciar

Informações que possam ajudar na localização dos investigados podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp, no número (27) 99253-8181.

Leia a nota completa da empresa

A Seatrium lamenta profundamente o trágico ato de violência ocorrido na tarde de ontem, 1º de agosto, nas imediações do estaleiro, após o horário de expediente, envolvendo dois funcionários terceirizados. Diante da gravidade da situação, nossas equipes atuaram prontamente prestando os primeiros socorros e acionando as autoridades competentes. Estamos oferecendo todo o suporte necessário à família da vítima e colaborando integralmente com as autoridades policiais Em respeito à vítima, à sua família e à integridade do processo investigativo, a Seatrium não fornecerá informações adicionais neste momento.  Reafirmamos que a segurança, o bem-estar e a proteção de todos que trabalham em nossas operações e no entorno permanecem como nossas maiores prioridades.  A violência vai totalmente contra os valores que defendemos: a Seatrium reafirma seu repúdio a qualquer tipo de agressão e segue comprometida em promover o respeito, a segurança e a dignidade em todas as suas relações e na comunidade onde atua. 

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