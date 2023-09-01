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Para o tráfico

Polícia descobre fábrica de armas clandestina com tecnologia 3D em Jaguaré

O local funcionava aos fundos de uma residência, onde foram apreendidas submetralhadoras, munições e impressoras 3D; duas pessoas foram presas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2023 às 16:01

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 16:01

Polícia fecha fábrica clandestina de armas em Jaguaré
Polícia fecha fábrica clandestina de armas em Jaguaré Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois homens, de 26 e 32 anos, foram presos em uma operação realizada pela Polícia Civil na última quarta-feira (30) em Jaguaré, no Norte do Estado. Segundo a corporação, eles são suspeitos de estarem fabricando e comercializando armas de fogo.
As armas eram fabricadas aos fundos de uma residência onde um dos suspeitos morava há cerca de três anos com a companheira, uma mulher de 41 anos, detida em flagrante. No local, também foram apreendidas diversas munições, duas submetralhadoras caseiras, diversas partes de armas, e impressoras 3D utilizadas para impressão de parte das armas. O nome de nenhum dos suspeitos foi divulgado pela polícia. 
De acordo com a titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché dos Santos, a investigação começou a partir de uma denúncia anônima há cerca de dois meses. A partir de então, os policiais passaram a investigar os três indivíduos, sendo constatada uma atitude suspeita de produção de armas de fogo. 
Durante a operação, ao adentrar na residência onde era produzido o material, os policiais se depararam com um quarto onde ficavam as impressoras 3D, responsáveis por fabricar carregadores e outras peças que compõem uma arma. 

Fábrica de armas clandestina é alvo de operação da polícia em Jaguaré

"Quando a equipe chegou ao local para realizar as prisões, estava sendo produzido o cano de uma arma. O suspeito quis dizer que aquilo estava sendo produzido para motocicletas, mas verificamos que não era. As munições, ele disse que adquiriu pela internet. Também verificamos nos pen drives que estavam acoplados nas impressoras 3D, que cada uma estava fazendo uma parte da arma", detalhou a delegada. 
De acordo com a Polícia Civil, um dos homens presos, juntamente com a esposa, proprietários da residência, eram responsáveis pela fabricação das armas. O outro, revendia o material para todo o Estado. Segundo a corporação, nenhum dos três tem histórico criminal. 
As armas passarão por uma perícia, que vai identificar em quais crimes elas foram utilizadas. 

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