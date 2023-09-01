Funcionário de loja reage e toma arma de assaltante no Sul do ES

O funcionário de uma loja de material de construção no bairro Nicolau de Vargas e Silva, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, tomou a arma do criminoso durante um assalto ao estabelecimento na noite da última quarta-feira (30). Com a reação inesperada da vítima, o suspeito fugiu correndo do local, levando os produtos roubados.
Segundo uma funcionária da loja, o crime aconteceu por volta de 19h, durante o encerramento de expediente. Após o roubo, a Polícia Militar foi acionada. Uma das câmeras de segurança do comércio registrou a ação do criminoso. As imagens mostram dois trabalhadores sendo rendidos pelo assaltante.
O funcionário que pegou a arma contou para os militares que o criminoso, com o rosto coberto, entrou na loja e anunciou o assalto. Durante o roubo do celular de um dos funcionários e do notebook, o suspeito ele deixou o revólver calibre 38, carregado e engatilhado, em cima do balcão.
A vítima contou que aproveitou o descuido e pegou a arma. O funcionário ainda correu atrás do suspeito, que fugiu tomando destino ignorado. Buscas foram realizadas pela PM, mas ninguém foi detido. A arma foi entregue na Delegacia de Conceição do Castelo.
A Polícia Civil disse que o crime seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.