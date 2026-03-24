Durante um forró

Polícia conclui que homem foi morto ao tentar separar briga de casal em Vila Velha

O autor do crime, que está foragido, foi identificado pela polícia como Rafael do Espirito Santo Silva, de 20 anos; crime ocorreu em novembro do ano passado, durante uma festa no bairro Rio Marinho

Publicado em 24 de março de 2026 às 17:08

Rafael do Espirito Santo Silva, de 20 anos,, é considerado foragido pelo homicídio ocorrido em novembro do ano passado Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Rodrigo Pereira dos Santos Bona Barbosa, de 30 anos, assassinado em Rio Marinho, no dia 8 de novembro de 2025, foi morto após tentar separar uma briga de casal durante uma festa em um bar da região. Os detalhes do crime foram divulgados pela Polícia Civil nesta terça-feira (24), após a conclusão do inquérito.

O autor do crime foi identificado como Rafael do Espírito Santo Silva, de 20 anos. Ele, que já responde a processos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, mas não foi localizado, sendo, atualmente, considerado foragido.

Conforme explicou o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Fabrício Dutra, o caso inicialmente foi tratado como homicídio tentado, mas a vítima foi a óbito após alguns dias de internação.

Antes da morte, a polícia chegou a colher o depoimento de Rodrigo e de testemunhas, que apontaram quem seria o autor do crime. A vítima e ele não tinham qualquer relação, se conheciam apenas de vista até aquele momento.

“Eles contaram que havia uma festa nesse estabelecimento comercial, um forró, e que começou a ter uma desavença entre um casal. A vítima, o Rodrigo, tentou apaziguar essa confusão, e o Rafael, que também estava nas proximidades, não gostou dessa interferência e os dois começaram a discutir", destacou o delegado.

A chateação de Rafael seria devido ao fato de ser amigo do homem envolvido na confusão com a companheira. Ainda de acordo com o delegado, após a discussão, Rafael atravessou a rua e pegou uma arma de fogo escondida próximo a um muro. Quando Rodrigo percebeu, tentou correr, mas foi alvejado duas vezes nas costas. Dias após a internação, foi a óbito em decorrência de complicações causadas pelos ferimentos.

“Agora temos a autoria, a motivação, e a gente conta com a ajuda de vocês para tentar localizar o Rafael (autor do crime). Realizamos algumas diligências, fomos até a casa dele, até a casa da avó dele e possivelmente ele não está na região", completou.

A Polícia Civil ainda orientou para que a população não tente separar brigas por conta própria. Em caso de necessidade, a orietação é solicitar ajuda policial.

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