Chuva volumosa causa inundações, deixa desalojados e liga alerta em Boa Esperança

Uma forte chuva registrada no início da tarde desta terça-feira (24) em Boa Esperança, na região Noroeste do Espírito Santo, causou vários transtornos pela cidade. Ruas, propriedades rurais e até escolas ficaram alagadas devido ao grande volume de água em pouco tempo.

O gerente da Defesa Civil Municipal, Rodrigo Borel, explicou que a previsão era de 24 mm, mas foi registrado um acumulado de aproximadamente 130 mm em menos de uma hora. Um muro de uma residência caiu, o que provocou a entrada de água em uma escola, onde estavam cerca de 140 alunos. Por segurança, a unidade precisou ser evacuada e teve a energia elétrica desligada. Três pessoas que estavam na residência ficaram desalojadas.