Chuva volumosa causa inundações, deixa desalojados e liga alerta em Boa Esperança
Uma forte chuva registrada no início da tarde desta terça-feira (24) em Boa Esperança, na região Noroeste do Espírito Santo, causou vários transtornos pela cidade. Ruas, propriedades rurais e até escolas ficaram alagadas devido ao grande volume de água em pouco tempo.
O gerente da Defesa Civil Municipal, Rodrigo Borel, explicou que a previsão era de 24 mm, mas foi registrado um acumulado de aproximadamente 130 mm em menos de uma hora. Um muro de uma residência caiu, o que provocou a entrada de água em uma escola, onde estavam cerca de 140 alunos. Por segurança, a unidade precisou ser evacuada e teve a energia elétrica desligada. Três pessoas que estavam na residência ficaram desalojadas.
A preocupação maior, segundo ele, está no interior do município, onde as equipes foram acionadas pelos produtores rurais com relatos de que existem barragens com risco de colapso na região. A Defesa Civil segue nas ruas atuando nas ocorrências.