Polícia conclui inquérito de acidente que matou duas pessoas e deixou dois feridos no ES

A Polícia Civil concluiu, nesta sexta-feira (8), o inquérito que apurou as circunstâncias do acidente de trânsito que levou a morte de duas pessoas e deixou outras duas gravemente feridas na ES 245, na localidade de Novo Brasil, em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. O fato ocorreu na tarde do dia 3 de julho de 2023 e envolveu um carro e uma moto. As duas pessoas que morreram, Diessica Marques, de 26 anos, e Wesley Brunielli, de 26 anos, estavam no automóvel e na moto, respectivamente.
Segundo as investigações da Polícia Civil, o condutor do carro, após ingerir bebida alcoólica, colidiu em uma moto que seguia à sua frente. O nome do motorista não foi informado.
Diessica, que estava no carona do carro, bem como Wesley, que estava no carona da moto, foram a óbito no local do acidente. O piloto da moto, por sua vez, teve graves lesões.
Com o impacto da batida, os dois veículos saíram da pista e o automóvel caiu em uma área alagada. À época do acidente, familiares das vítimas relataram para a Polícia Militar que a moto e o carro seguiam na mesma direção e se deslocavam para um rancho em São Domingos do Norte.