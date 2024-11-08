Polícia conclui inquérito de acidente que matou duas pessoas e deixou dois feridos no ES

Carro caiu em área alagada fora da pista da ES 245, em Governador Lindenberg Crédito: Reprodução

Segundo as investigações da Polícia Civil, o condutor do carro, após ingerir bebida alcoólica, colidiu em uma moto que seguia à sua frente. O nome do motorista não foi informado.

Diessica, que estava no carona do carro, bem como Wesley, que estava no carona da moto, foram a óbito no local do acidente. O piloto da moto, por sua vez, teve graves lesões.

Moto ficou destruída após o acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais